Orbán Viktor: Ha 2022 volt a legnehezebb, akkor 2023 lesz a legveszélyesebb év a rendszerváltás óta

Orbán Viktor köszönetet mondott a törökországi mentésben résztvevőknek

Orbán Viktor kormányfő a beszéde elején elmondta, hogy közel két hete pusztító földrengés volt Törökországban. A baj hirtelen jön, nem szól előre, hogy érkezik, nem kopogtat, egyszer csak ránk töri az ajtót. Bajban derül ki, kire lehet számítani. Ránk, magyarokra lehet számítani – jelentette ki Orbán Viktor, aki köszönetet mondott a mentésben résztvevő 167 honfitársunknak, akik életük kockáztatásával 35 embert mentettek ki a romok alól. Néhányan közülük itt vannak - tette hozzá.

Vastaps a hősöknek:

Ez nem kívánságműsor

Orbán Viktor kijelentette, hogy nem azért jöttünk össze, hogy elmenjen, hanem megjöjjön az életkedvünk. Ma az a legfontosabb kérdés, hogy az európai életben végbemenő változások elveszik vagy meghozzák a magyarok életkedvét - tette hozzá. A 2023-as évek sikere azon múlik, hogy ezek felvillanyoznak minket, vagy nem. Orbán Viktor rámutatott arra, hogy mi magyarok nem ilyen megbokrosodott világban akartunk élni, de ez nem kívánságműsor.

Volt értelme az erőfeszítéseknek

Orbán Viktor kijelentette, hogy már éppen kezdtük elhini, hogy lesz hely a nap alatt minden magyarnak. Kiderült, hogy mukából jobban meg lehet élni, és rájöttünk, hogy nem egymásét kell elvenni, hanem tudunk jóval nagyobb kenyeret sütni mint korábban. Egymillió ember állt munkába, soha nem dolgoztak ennyien Magyarországon – jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta: a magyar gazdaság háromszorosára növekedett, és már a minimálbér is nagyobb, mint az átlagbér volt a szocialisták alatt. Orbán Viktor szerint Brüsszelt megvető bátorsággal újjászervezték a magyar államot, és az akadékoskodókat félretolva felépítettek egy új magyar gazdaságot is, amelyben mindenki esélyt kapott, hogy megtalálja a maga számítását. Igaz, hogy fáradságos tíz év volt, izzadtunk is rendesen, térd, könyök lehorzsolva, vízhólyag is akadt jó néhány, de úgy éreztük, megérte –mondta a miniszterelnök.

"A mi Ferink most próbálja összefogdosni a gazdátlanul maradt lovakat"

Orbán Viktor véleménye szerint Gyuri bácsiék pedig begurítottak ide Amerikából négymilliárd forintnyi dollárt, hogy legyen az elvtársaiknak mivel lövöldözni azonban pórul jártak, ezt megint elkalibrálták... Nem kicsit, nagyon – folytatta a miniszterelnök, aki szerint a baloldal ráfázott és még rá is fognak fizetni.

A kormányfő szerint a mi Ferink most próbálja összefogdsoni a gazdátlanul maradt lovakat. Ha az ellenfelünket nézzük akkor nem a számuk, hanem a képességeik alapján kell megítélni - tette hozzá.

A kétharmados győzelmek mögött munka van, és ezt méltányolják az emberek - mondta Orbán Viktor. Ha mindig szerencséd van, akkor lehet tudsz valamit, péládul szereted a hazádat. A baloldalnak azt kellene megértenie, hogy a győzelemhez szív kell, és nem elég a szerencse.

Orbán Viktor: 2022 volt a rendszerváltás óta a legnehezebb év

Orbán Viktor kiemelte, hogy már egy éve, hogy kitört a háború, és még több évig eltarthat. Minden megváltozott a politikában és a gazdaságban is. A világ a vadnyugat felé vette az irányt - tette hozzá. Átléptünk a háború éveibe, és valójában 2020 márciusa óta folyamatos nyomás alatt élünk.

Blokkosodás helyett összekapcsolódás

Amikor a Nyugat a szankciókkal belépett a háborúba, mindent újra kellett gondolnunk. Ez vitte el az áprilisi választás utáni hónapokat – jelentette ki Magyarország miniszterelnöke. Az összes nagy célt újra kellett vizsgálni. Úgy látja, a célokról nem kell lemondani, csak az eszközökön kell változtatni. Továbbra is arátokat akarunk szerezni a külpoltiikában - tette hozzá. Blokkosodás helyett összekapcsolódás.A külhoni magyarok is számíthatnak ránk. Marad a családpolitika, marad a munkaalapú gazdaság, marad a nyugdíjasokkal kötött megállapodás és vele a tizenharmadik havi nyugdíj, és marad a rezsivédelem is. Folytatjuk az egyetemek és a gazdaság összekapcsolását.

A magyar kézbe vett stratégiai ágazatokat, a bankszektort, az energiaszektort, a médiaipart magyar kézben tudjuk tartani, sőt a távközlési és infokommunikációs területet is visszamagyarosítjuk.

És itt nem állunk meg, már lobog a szélben a szélzsák. Bocs.

Itt vannak a konkrét tervek

Marad a vidéknek tett ígéret is, soha nem látott fejlesztéseket indítunk be, annyi forrást biztosítunk, amennyit még nem látott a magyar vidék, még az Osztrák–Magyar Monarchia idején sem. A termelő mezőgazdaság mellé felépítjük a feldolgozó mezőgazdaságot. A privatizációval tönkretett magyar élelmiszeripart feltámasztjuk, lesznek az élelmiszeriparban is nemzeti bajnokaink, akik a világpiacon is helytállnak majd. Mégsem járja, hogy külföldről ránk zúdított élelmiszert kelljen vásárolniuk a magyaroknak - fejetette ki Orbán Viktor. És marad a keleti országrész felzárkóztatásának terve is. Ideje, hogy végre gazdaságilag és az életszínvonal tekintetében is egyesítsük Hunniát és Pannóniát. Ezért hidakat építünk a Dunán, a paksit befejezzük, a mohácsit hamarosan megkezdjük. A Győr–Szombathely–Veszprém ipari övezet mellé beemeljük a Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc háromszöget.

Ehhez sok energia kell, annyi amennyi még sohasem volt Magyarországon. Nem adjuk fel, hogy a gyermekes családok úgyanúgy éljenek, mint a nem gyerekesek - mondta a kormányfő.

Az orosz–ukrán háborúból ki kell maradni

Ha 2022 volt a legnehezebb, akkor 2023 lesz a legveszélyesebb év a rendszerváltás óta - hangsúlyozta évértékelő beszédében Orbán Viktor. A migráció melett két ellenség, két veszély leselkedik ránk. Az egyik a háború, a másik az infláció – értékelte a jelenlegi helyzetet a miniszterelnök.

A baloldal Magyarországon is a háború pártján áll

A baloldal Magyarországon is a háború pártján áll, fegyvert szállítana, magára vállalná a háború pénzügyi terheit és megszakítaná a kapcsolatot Oroszországgal – jelentette ki évértékelő beszédében Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta, a baloldallal szemben a kormány másként cselekszik. Mi ezt nem tesszük. Mi nem szállítunk fegyvert. A pénzzel is csínján bánunk, mert a végén még azt a pénzt, ami bennünket illet, Brüsszel majd Ukrajnának adja oda – mondta.Mindezek mellett nem járulunk hozzá olyan szankciók bevezetéséhez, amivel tönkretennénk Magyarországot.

Csak tűzszünet!

Európán kívül minden ország tisztában van az ukrán háború korlátozottságával. A magyar felfogás a világban általános, és nem életszerű, hogy Oroszország fenyegetné Európa biztonságát - mondta a kormányfő.

Brüsszeliták még nem adták életüket ebben a háborúban, de a magyarok már igen

A NATO tagság létfontosságú Magyarország számára - mondta Orbán Viktor. A NATO nem háborús szövetség, és nem háborús koalíció - tette hozzá. A tagállamok nem várhatják el egymástól, hogy együtt támadjanak meg egy harmadik országot. Legyen bármilyen erős és hatalmas is, és képes adagolni a háborút, az súlyos hibát követ el. Akik ezt meglépik, azok messze élnek a háborútól.

Brüsszeliták még nem adták életüket ebben a háborúban, de a magyarok már igen.

Miközben Munkácson levetetik a magyar jelképeket, leváltják a magyar vezetőket az iskoláink éléről, sokan haltak hősi halált a frontvonalban. A kárpátaljai magyar kisebbség nem ezt érdemli.

Több tiszteletet a magyaroknak Munkácson, Kijevben, Brüsszelben és Washingtonban

- tette hozzá.

Európa egy vékony pallón egyensúlyoz, közvetett háború van

Európa egy vékony pallón egyensúlyoz, és közvetett háborúban áll Oroszországgal - mondta a kormányfő. Egyelőre közvetett háború van, és a belesodródás veszélye állandósult. Sisakokkal indult, míg most már repülőket küldenének. A háborúpárti lengyel és balti barátainkat értjük, de a többiek? Ennek nem kellett volna így történnie, adhattunk volna garanciát, hogy Ukrajnát nem vesszük fel a NATO-ba - mondta a kormányfő. Követhettük volna azt a megoldást, amit 2008-ban tettünk, mert akkor Sarközy elök vezetésével sikerült tűzszünetet kötni - mondta. 2014-ben pedig Merkel segítségével háború helyett béke született - mondta a kormányfő.A Nyugat most másképp döntött, mert a konfltikust össze-európai szintre emelte.

Ami örtént az egy újabb érv a szuverén tagállami rendszer mellett - tette hozzá.

Orbán Viktor: Állni fogjuk a sarat

Orbán Viktor rámutatott arra, hogy folyamatosan fogyott el a béketábor. A németek úgy tesznek mintha a németek mindig is a háború oldalán álltak volna, alapos emberek, ha csinálnak valmait, akkor kitartóan csinálják. Mára Magyarország és a Vatikán maradt békepárti, de ennek komoly következméyei lesznek - tette. A háború egyre vadabb és kegyetlenebb lesz, ezért jó, ha felkészülünk, hogy a velünk szembeni hangnem is egyre durvább és kíméletlenebb lesz.Provokációk, sértegetések, fenyegetések és zsarolások.

Állni fogjuk a sarat.

Brüsszelnek az infláció ellen kell háborúznia

Brüsszelből segítség helyett csak újabb szankciók jönnek - mondta a kormányfő. Orbán Viktor közölte, hogy olyna pénzt nem kaptunk meg, amit a tagállamok közös hitelként vettek fel. A magyar jogállamiságot bolházzák, miközben a rabomobil állandó ügyeletben van az Európai Parlament épületénél.

Mindent eltörölne a baloldal

Orbán Viktor szerint bátran be kell avatkozni a gazdaságba a válság idején.

A baloldal az élelmiszer-árstop visszavonását követeli, de az marad, amíg az inflációt csökkenő pályára tudjuk állítani.

A baloldal a lakossági kamatstop megszüntetését is követeli, nem meglepő módon a bankokkal együtt. De a kamatstop 350 ezer családot véd a kamatok bakugrásai ellen, s amíg nem kezdenek zsugorodni, a stopnak is maradnia kell - mondta a kormányfő. Visszavonás helyett inkább kiterjesztettük a Diákhitelekre: így 200 ezer diákot védünk az inflációtól. A képzési hitel kamatmentes, a szabad felhasználású diákhitel kamata pedig fele a piaci kamatoknak.

Jön a kedvezményes vármegye-bérlet!

És most bevezetjük a kedvezményes vármegye-bérletet is. Május 1-jével buszra és vasútra egyaránt érvényes havi országbérletet és vármegye-bérletet ajánlunk. A vármegye-bérlet 9.450 Ft-ba, a havi országbérlet 18.900 forintba kerül majd. Akik tömegközlekedéssel járnak dolgozni, komoly összeget spórolhatnak - jelentette be Orbán Viktor.

Egyszámjegyű lesz az infláció

2022 olyan év volt, ami kettétörhette volna a magyar gazdaságot. A baloldal armageddont jósolt, míg most rekordmagas a tartalék, és a forint is megnyugodott. Tavaly a magyar gazdaság három rekordot döntött meg: soha nem dolgoztak ilyen soka, nem volt ilyen sok befektetés, és nem volt olyan magas a kivitel, mint akkor. A magas árak ellenére, ezért is vagyunk talpon - tette hozzá.Az év végére egyszámjegyűre gyaluljuk az inflációt.

Orbán Viktor: Nincs bocsánat a pedofíliára

A háborúból kimaradunk, a béke és a biztonság szigete maradunk - mondta a kornányfő. Orbán Viktor szólt arról is, hogy gyalázatos dolog történt az egyik iskolában. A pedofíliára nincs bocsánat. A gyerek szent és sérthetetlen. A felnőtteknek meg az a dolga, hogy a gyerekeket bármi áron megvédjék.

Orbán Viktor: Itt kell lennie Európa legszigorúbb gyermekvédelmi rendszerének

Orábn Viktor kifejtette, nem érdekel bennünket, hogy megbolondult a világ. Nem érdekel bennünket, hogy miféle visszataszító hóbortoknak hódolnak egyesek. Nem érdekel bennünket, hogy Brüsszel mivel mentegeti, magyarázza a megmagyarázhatatlant. Ez itt Magyarország.

