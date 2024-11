Orbán Viktor: Fényes győzelmet látok, a nyugati politikatörténet talán legnagyobb visszatérését

Megosztás itt:

Donald Trump várható győzelme kapcsán Orbán Viktor a republikánus párti politikusról szólva hangsúlyozta: börtönnel fenyegették, elvették a vagyonát, meg akarták ölni, szembefordult vele a teljes médiavilág Amerikában, és mégis győzött.

Hozzátette, hogy ez mindenkinek, aki hisz az akaratban, a küzdelemben, a kitartásban, nagy biztatást jelent, a világnak pedig a béke reményét.

Szólt arról is: az év elején abban bíztak, hogy az év végére a nyugati világban többségben lesznek a békepárti erők, és legyőzik a háborúpártiakat, s erre most óriási esély van, így "meglódulhat" a gazdaság, és az amerikai-magyar kapcsolatok is visszatérhetnek a "régi aranykorba".

"Számos tervünk van, amiket Donald Trump elnök úrral a következő években végre tudunk hajtani" - mondta Orbán Viktor.

MTI