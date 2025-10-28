Orbán Viktor feltette a térképre Magyarországot - Menczer Tamás + videó

A háború sakktáblája – Ki léphet végre a béke felé? + videó

A vágyvezérelt valóság: hogyan hazudik a 444 és Hann Endre a Fidesz „meggyengüléséről”?

A Békemenet utáni hiszti: a számok nem hazudnak, de a Soros-média igen - Vezércikk + videó

Éles kontraszt Európa háborús menetelése és a magyar békepártiság között. Orbán Viktor legújabb üzenete nem hagy kétséget afelől, hogy Magyarország kitart álláspontja mellett. A miniszterelnök szerint, míg a kontinens veszélyes úton halad, mi továbbra is a tárgyalásos rendezést sürgetjük, mert ez az egyetlen módja a katasztrófa elkerülésének.

A rendelkezésre álló adatok alapján pedig az érdeklődés országosan és éves összevetésben is erős maradt. A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője megerősítette, a program az ellenzéki kritikák ellenére is sikeresnek bizonyul.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

Több tízezer ember igényére indul a Digitális Polgári Körök országjárása + videó Ezt az egyes számú DPK egyik alapítója mondta Híradónknak. Nagy János kiemelte, a béke hangja a legerősebb, amit a 90 ezer DPK tag ereje is megmutat. Az országjárás legfőbb célja, hogy a résztvevők tovább vigyék a közösségekben megmutatkozó országépítő attitűdöt.