Orbán Viktor: Ezt a háborút Oroszország megnyerte, Ukrajna pedig elveszítette

2025. augusztus 13., szerda 17:12 | Hír TV

A kérdés csak az, hogy a nyugatiak, akik az ukránok mögött vannak, mikor és milyen körülmények között ismerik be, hogy ez megtörtént, és mi következik mindebből. - írta a Facebookon a miniszterelnök.

  • Orbán Viktor: Ezt a háborút Oroszország megnyerte, Ukrajna pedig elveszítette

Jelenleg az európai vezetők fejében az a képzet él, hogy ha elhúzzák a háborút, és Ukrajna kitart, annak az lesz a vége, hogy Moszkvában a rezsim, a kormány, Putyin megbukik. Ez vágyvezérelt gondolkodás. Így manővereztük bele magunkat mi, európaiak abba a helyzetbe, hogy nem vagyunk tárgyalóképes állapotban az oroszokkal, de az oroszok meg az amerikaiak egymás számára tárgyalóképesek.

Ébresztőt kell fújnia Európának!

El kell fogadni, hogy Ukrajna azért nem kapitulál, mert ma fegyverrel és pénzzel az európaiak ellátják. Ha ez nem lenne, akkor ennek a háborúnak már réges-rég vége lett volna.

Mi mindig is azt mondtuk, hogy nem is kell őket ellátni, hanem az európaiaknak - még a Biden-kormányzat idején, megelőzve Trumpot - vagy az európai intézményeknek vagy a franciáknak és a németeknek kellett volna kézen fogva leülni és tárgyalni az oroszokkal.

Akkor tudta volna Európa a saját kezében tartani a jövőjét, ha mi, európaiak tárgyalunk az oroszokkal Európa jövőjéről. Most az oroszok az amerikaiakkal tárgyalnak számos kérdésről, többek között Európa jövőjéről.

Az a bon mot visszaigazolódik, hogy ha nem ülsz a tárgyalóasztalnál, akkor az étlapon vagy.

Forrás: Orbán Vikor

Ismét a miniszterelnök megölésére buzdított egy férfi a közösségi médiában + videó

Az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak

Botrányos adatok az ukrán menekültekről

