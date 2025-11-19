Keresés

2025. 11. 19. Szerda
Orbán Viktor: Ez több mint lehetetlen

2025. november 19., szerda 09:16 | MTI
háború Ukrajna Orbán Viktor Brüsszel

Ursula von der Leyen megint plusz pénzt kért a tagállamoktól Ukrajna és a háború finanszírozására - közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

  • Orbán Viktor: Ez több mint lehetetlen

Orbán Viktor azt írta a közösségi oldalán: ez azt jelenti, hogy a bizottság elnök asszonya nem kevesebbet kér, mint két év alatt még további 135 milliárd eurót. Ez az éves magyar gazdasági teljesítmény 65 százaléka, az összes magyar nyugdíjas hét évnyi nyugdíja, az unió éves költségvetésének közel háromnegyede - tette hozzá.

"Csillagászati összeg, amely ma nem létezik. Nincs. A brüsszeli varázsszer megint a közös európai hitel lenne. Hogy még az unokáink is nyögjék az orosz-ukrán háborút" - fogalmazott Orbán Viktor.

A bejegyzés alapján ehhez kérnek hozzájárulást a magyaroktól, egy olyan országtól, amelyet napi egymillió euróra büntetnek, mert nem engedi be a migránsokat, egy olyan országtól, amelyet pénzügyileg büntetnek azért, mert saját álláspontja van a háború és a gender ügyében.

"Ez több mint lehetetlen. Ez már abszurd. Magyarország válaszára nem kell sokat várni" - írta a miniszterelnök.

MTI

