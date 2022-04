Megosztás itt:

Orbán Viktor: Ez nem a mi háborúnk

Orbán Viktor a beszélgetés elején arról beszélt, hogy megértéssel kell fogadnunk az ukrán elnök erőfeszítéseit. Azt reméli, hogy úgy tud kikerülni ebből a szorult helyzetből, hogyha mások is bekerülnek a háborúba. Vitám a magyar baloldallal van, aki szót akar fogadni az ukrán elnöknek - tette hozzá.Nem tudunk úgy segíteni Ukrajnának, ha tönkretesszük magunkat. Ez nem a mi háborúnk.

Így nem működne a magyar gazdaság

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Németországnak, Ausztriának, Bulgáriának is nagy nehézséget okozna az orosz energiahordozókról való leválás. Nem arról van szó, hogy felvesszük a pulóvert és lejjebb csavarjuk a fűtést, ha nem jön Oroszországból energiaforrás, akkor nem működik a magyar gazdaság. Belénk könnyebb kötni, mint a németekbe.

Háttérmegállapodást kötött a baloldal Ukrajnával

Az utolsó uniós csúcson a német-osztrák-magyar hármas egyértelműen fogalmazott - mondta Orbán Viktor. Egyelőre senki nem tudja, hogyan jutna el Magyarországra az amerikai cseppfolyós gáz. A probléma a baloldallal van, mivel megállapodást kötött a háttérben az ukránokkal: elindulna a fegyverszállítás, és elzárnák az energiaforrásokat. A baloldala tűzzel játszik - mondta a kormányfő.

Az energiaválság egy gazdasági válsághoz vezet majd

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy egy jelentős, és mély európai gazdasági válság előtt állunk. A baj gyökerei mélyebbek, mint a háború oka - tette hozzá. Egyik része a versenyképtelenség és az energetikai átállás - mondta a kormányfő. Minderre jött a szankció, amit mi sohasem támogattunk, de az egység érdekében megszavaztuk.Az energiaválság egy gazdasági válsághoz vezet majd.

A következő kormánynak ezt valahogyan ki kell cselezni - tette hozzá. Csapdában vagyunk, és az európai vezetők is egyre idegesebbek.

Orbán Viktor: A baloldal mindig megszorításokat alkalmaz

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy kérdéses a világ gabonaellátása is. Mindez pedig élelmiszerválságot okozhat, olyasmi is megtörténhet, hogy alapvető élelmiszerekből hiány is lehet - tette hozzá. Magyarország látott az elmúlt 30 évben gazdasági válságokat, a baloldal mindig megszorításokat alkalmaz - mondta a kormányfő. A nemzeti oldal a gazdasági növekedést és adócsökkentést alkalmaz - tette hozzá.

Egymillió új munkahely

A kormányfő elmondta, nem a külső erőkben bízik, ezért pénz akkor van, a dolgozunk. Az elmúlt időszakban 1 millió új munkahely jött létre, ezért pénz is van. Orbán Viktor szerint munkából lehet válságot kezelni.Arra kell törekedni, hogy megőrizzük a munkahelyeket.

Ki kell védeni az energiaáremelés, a háború következményeit, és utána lehet a terveinket megvalósítani - mondta a kormányfő. Van még néhány lyuk a mostani rendszeren, amiket be kell toldozni.

Vasárnap lesz 13 óránk, hogy eldöntsük Magyarország sorsát

Orbán Viktor arról beszélt, hogy a háború ráborult a választási kampányra, és a népszavazás is háttérbe szorult. A nemzeti oldal békét akar, a baloldal kockázatot jelent a békére - tette hozzá. Az emberek érzik, hogy vasárnap lesz 13 óránk, hogy eldöntsük Magyarország sorsát. Ha jól döntünk, megmentjük a következő 4 évet, ha nem, akkor bajba sodorjuk a következő 4 évet - tette hozzá.A gyerekünk jövőjéről kell döntenünk, és Nyugat-Európába is eleinte legyintettek a genderkérdésekre.

Mára nyugaton lobbiszervezetek megszerveződtek, és nem a szülők döntenek a szexuális felvilágosításról - tette hozzá.

Ezt alaposan ki kell vizsgálni

A miniszterelnök szerint stiklik elő szoktak fordulni egy választáson, de amikor emberek 100 ezreinek törvénytelenül szerzi meg az adatait, az nemcsak választási csalás, hanem súlyos jogsértés. Az egész folyamatot ki kell vizsgálni - tette hozzá. Egy hadsereg van itt, ennyi katonával meg lehet nyerni egy háborút.

Orbán megérti, hogy a baloldal külföldről remél segítséget, most pedig végkép nagy a tét, de egy teljesen szokatlan jelenség, amit a baloldal kormányfőjelöltje mondott, miszerint ők a fasisztákat és a kommunistákat együtt képviselik.Ha most nem nyernek, akkor az a baloldal jövője szempontjából izgalmas kérdések lesznek. Mindent a sutba dobtak a hatalom érdekében.

Origo