Orbán Viktor: Ez egy atombomba a magyar gazdaság ellen!

Így néz ki a kormányalakítási menetrend

Legkésőbb május végére lehet új kormány - mondta a miniszterelnök. Valakivel sikerült megállapodnom, valakivel nem. Ez egy olyan munka, ami a legnagyobb felelősséggel jár - tette hozzá. Csak a legkiválóbb embereket kérik fel - mondta a kormányfő. Magyarország egy tehetségekben rendkívül gazdag ország, két-három kormányt ki lehetne állítani a jobboldali hátországból - fejtette ki a kormányfő. Május 16-án tesz majd esküt Orbán Viktor a parlamentben, és kell még 7-8 nap, hogy be tudjam mutatni az új kormány tagjait.

Jelentősen átalakul a kormány szerkezete

Orbán Viktor közölte, az erdő közepében van a kormányalakítást illetően. A kormányalakítások esetében úgy terveztünk korábban, hogy milyen kihívásokra kell számítani. A migráció velünk marad, és a migrációs nyomás nőni fog.A pandémia még nem ment el, tehát az is része marad a gondolkodásnak, és itt van a háború. Olyan kormányt kell alakítani, amelyek ezeknek a kihívásoknak megfelel - mondta a kormányfő. Új kormány alakul, és új munka kezdődik. Jelentősen át fog alakulni a kormány szerkezete, sok új embert akarok behozni - tette hozzá.

"Aki fegyvert szállít, az bajt hoz a fejére"

Orbán Viktor kifejtette, hogy amiben tudunk segítünk az ukránoknak. Aki fegyvert szállít, az bajt hoz a fejére, így Kárpátalja is lőtávolságon belül került, mert valaki fegyvert szállított - mondta a kormányfő. Aki fegyvert szállít be, az az ott élő embereket célponttá teszi.

Orbán Viktor: A mi álláspontunk a béke

A másik vörös vonal, hogy Kirill pátriárkát is a kitiltottak listájára akrják tenni. Nem támogatjuk, hogy egyházi vezetőket szankciós listára tegyenek - fejtette ki a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, minden országnak megvannak a saját tapasztalatai. Éppen ezért tisztázni kell ki háborúzik, ez pedig egy orosz-ukrán háború - tette hozzá.

AZ OROSZOK MEGTÁMADTÁK UKRAJNÁT, EZÉRT EZ NEM A MI HÁBORÚNK

-mondta.

Vannak országok, amely ilyenkor oldalt választ, de a magyar történelmi tapasztalatok alapján álláspontot kell választani, ezért meg kell határozni a magyar érdeket.

A MI ÁLLÁSPONTUNK A BÉKE

-mondta a kormányfő.

Egyébként sem a francia elnök, sem a német kancellár nem járt sikerrel a moszkvai békemisszióján. Sem amerikai, sem német, sem lengyel érdeket nem fogjuk azonosítani a magyar érdekkel, ezért ki akarunk maradni ebből a háborúból. Lassan 700 ezer ukrajnai menekültet engedtünk be, és 37 millió eurónyi felajánlást tettünk - mondta a kormányfő.

Ez a vörös vonal

Magyarországnak különvéleménye van a szankciókról, már 2014-ben is más véleményem volt. Amiket eddig bevezettünk, azok nagyobb gondot okoznak az európai gazdaságnak, mint az oroszoknak - mondta a kormányfő. Orbán Viktor szerint egy ilyen hatalmas ügyben, amikor a nagy uniós országok szankcionálni akarnak, akkor Magyarországnak a vétóját fenn kell tartani a magyar szempontból legfontosabb kérdésekre. Legjobb meggyőződésem ellenére a szankciók első öt csomagjára igent mondtam, de korábban világossá tettem, hogy lesz egy vörös vonal, ez pedig az energiaembargó. Most kell megálljt parancsolni.

Orbán Viktor: Ez egy harc most a rezsicsökkentés érdekében!

Orbán Viktor kifejtette, az nem működik, hogy a magyar érdekekkel szemben terjesztenek elő javaslatokat, ezt most vissza kell küldeni, dolgozzanak ki új javaslatot. Ha ezt most elfogadtuk volna, akkor a rezsicsökkentésnek vége lett volna. Ha nem oldják meg a magyar kérdést, és bevezették volna az olaj-és gázembargót, akkor vége lenne arezsicsökkentésnek. Ez egy harc most a rezsicsökkentés érdekében - mondta.

5 év kéne a teljes átalakításra

Ha látjuk, hogy mi aza javaslat, ami megfelel a magyar érdekeknek, akkor örömme tárgyalunk - mondta a kormányfő. Az asztalon lévő javaslat semmilyen megoldást nem tesz az asztalra, így teljesen elfogadhatatlan - mondta Orbán Viktor. A kormányfő szerint a bizottság javaslata alapján 700 forint lenne a benzinár és 800 forint lenne a gázolaj. Ahhoz, hogy át tudjunk átállni egy másik olajellátási rendszerre, ahhoz alapvető modernizálás kell, több ezermilliárd forintba kerülne - tette hozzá.5 év kell az egész folyamathoz, majd pedig kell pénz a finomítók átalakítására és az energiarendszer átalakítására.

Érdemes elgondolkodni, hogy van-e értelme ekkora átállásnak? - tette fel a kérdést a kormányfő. Várjuk az új javaslatokat.

"Ez egy atombomba a magyar gazdaság ellen"

Magyarországra bármilyen olaj csak csővezetéken érkezhet - mondta a kormányfő. Olyan javaslatot, ami figyelmen kívül hagyja ezt a körülményt, az egy atombomba a magyar gazdaság ellen - mondta. Van lehetőség, hogy más irányból érkezzen olaj ide, de ez Horvátország számára nagy teher lenne, Magyarországon olyan finomító működik, amelyet kizárólag az orosz olajra terveztek - mondta Orbán.Több százmilliárd forint lenne a finomító átalakítása, és utána drágább lenne az ideérkező olaj, mint korábban.

Orbán Viktor: A bizottság megtámadta az európai egységet

Orbán Viktor a beszélgetés elején arról beszélt, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, és a háború az energiabiztonságot közvetlenül is veszélyezteti. Ebben a keretben kell értelmezni a bizottság javaslatát - tette hozzá. Több baj van a bizottság javaslatával - mondta a kormányfő. Korábban abban állapodtak meg a kormányfők, hogy minden országnak szuverén joga, hogy milyen energiamixet alkalmaz. A bizottság mindenféle egyeztetés nélkül előállt a javaslatával, és egységes szabályt akarnak - mondta a kormányfő. Ezzel megbomlott a Verseilleban megkötött európai egységet, a bizottság megtámadta az európai egységet.

