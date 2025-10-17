Orbán Viktor: Ez a tárgyalás nem rólunk fog szólni + videó

Megosztás itt:

Putyin elnökkel egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon fogunk találkozni, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a „dicstelen” háborúnak Oroszország és Ukrajna között - jelentette be közösségi oldalán az Amerikai Egyesült Államok elnöke.

Donald Trump arról is beszámolt, hogy hosszas telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyinnal és nagyon pozitívnak értékelte az egyeztetést.

Az Axios nevű portál információi szerint Volodimir Zelenszkijt váratlanul érte a találkozó híre, főleg egy olyan ország fővárosában, amelyet Ukrajnával szemben a legkevésbé tart barátságosnak.

A neves amerika portál, a Politico a miniszterelnök politikai igazgatóját idézve rámutat: Miközben Brüsszel nagyrészt kimaradt Washington és a háborús felek tárgyalásaiból, Magyarország különleges szerepet kapott az EU-n belül azáltal, hogy diplomáciai környezetet biztosít a megbeszélésekhez.