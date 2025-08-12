Keresés

Belföld

Orbán Viktor: Európa nem lehet szánalmas és gyenge

2025. augusztus 12., kedd 13:48 | Magyar Nemzet
Europa Orbán Viktor

A magyar kormányfő kemény szavakkal bírálta az uniós vezetőket, és megvétózta az ukránpárti nyilatkozatot.

  • Orbán Viktor: Európa nem lehet szánalmas és gyenge

Magyarország nem írta alá az Európai Tanács közös nyilatkozatát Donald Trump és Vlagyimir Putyin közelgő találkozója kapcsán. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor a Mandinernek elmondta: két okból döntött így.

Egyrészt a dokumentum egyértelműen sürgette Ukrajna EU-tagságát, amit a magyarok a Voks 2025 népszavazáson elutasítottak. A másik ok szerinte az, hogy Európa gyengének tűnik, ha nem képes saját háborús ügyeit rendezni, de kívülről kommentál egy amerikai–orosz csúcsot.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Tusk hoppon marad - Trump-Putyin csúcstalálkozó után Nawrocki ül asztalhoz Trumppal

 Forr a nemzetközi diplomácia: Donald Trump a Trump-Putyin csúcstalálkozó után Karol Nawrocki új lengyel elnököt hívta meg a Fehér Házba szeptember 3-ra. A vezető, aki a választási kampányban is élvezte Trump támogatását, az ukrán válság árnyékában tárgyal az amerikai elnökkel, míg Donald Tusk lengyel kormányfő hoppon marad.

Kapcsolódó tartalmak

