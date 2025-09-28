Keresés

2025. 09. 28. Vasárnap
09:10

Belföld

Orbán Viktor és Robert Fico beszéde élőben a HírTV-n + videó

2025. szeptember 28., vasárnap 07:44 | Hír TV
Mária Valéria híd beszéd évforduló Orbán Viktor Robert Fico

A Mária Valéria híd megépítésének 130. évfordulóját ünneplik. Az évforduló kapcsán 11:45-től beszédet mond Orbán Viktor és Robert Fico is, melyet a HírTV élőben közvetít.

  • Orbán Viktor és Robert Fico beszéde élőben a HírTV-n + videó

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

HírTV

