A magyar kormányfő, Orbán Viktor szerint Zelenszkij Ukrajnája, a NATO és az EU támogatása nélkül már rég összeomlott volna

Kollár Kinga szakított a valósággal is: A Tisza Párt szerint lehetetlen félretenni – a banki adatok és az Eurostat viszont brutális megtakarításról beszélnek

Meg is erőszakolta a cimboráját, nem volt elég a verekedés: férfit erőszakoltak és fosztottak ki Pakson

Stratégiai fordulat: így készül Oroszország a hosszú, eszkalálódó háborúra a Nyugat ellen – Robert C. Castell + videó

Oroszbarát források arról számoltak be, hogy Herszon térségében a Karantén-sziget teljesen az orosz fegyverek ellenőrzése alatt áll.

Három ember életét vesztette, további nyolc pedig megsérült, miután egy hajón tartózkodó férfi lövéseket adott le egy vízparti bárra a Southportban – közölte a város szóvivője.

Kerítés, büntetés, terrorveszély: Bakondi György szerint igazolta az idő a magyar határvédelmet, de nem szabad lazítani Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint a magyar kormány migrációs politikája elsőrangú nemzeti érdek, és annak fenntartása értéket képvisel Európa számára is. Az illegális bevándorlás továbbra is komoly fenyegetést jelent, de a magyar határőrizeti rendszer az elmúlt tíz évben több mint egymillió papírokkal nem rendelkező migránst akadályozott meg a belépésben.

Orbán Viktor miniszterelnök határozott üzenetet küldött Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a közösségi oldalán (X/Twitter). A magyar kormányfő tisztelettel kérte az ukrán államfőt: „Elnök úr, ne zaklasson minket!" Orbán Viktor az Ukrajnának nyújtott európai és NATO támogatásokra emlékeztetett, kiemelve, hogy Ukrajna e két szervezet segítsége nélkül már rég összeomlott volna.