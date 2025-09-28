Orbán Viktor és Robert Fico beszéde élőben a HírTV-n + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint a magyar kormány migrációs politikája elsőrangú nemzeti érdek, és annak fenntartása értéket képvisel Európa számára is. Az illegális bevándorlás továbbra is komoly fenyegetést jelent, de a magyar határőrizeti rendszer az elmúlt tíz évben több mint egymillió papírokkal nem rendelkező migránst akadályozott meg a belépésben.
Orbán Viktor miniszterelnök határozott üzenetet küldött Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a közösségi oldalán (X/Twitter). A magyar kormányfő tisztelettel kérte az ukrán államfőt: „Elnök úr, ne zaklasson minket!” Orbán Viktor az Ukrajnának nyújtott európai és NATO támogatásokra emlékeztetett, kiemelve, hogy Ukrajna e két szervezet segítsége nélkül már rég összeomlott volna.
Hiába iszkolnak – figyelmeztet Dömötör Csaba a közösségi oldalán megosztott videóban. A Fidesz politikusa szerint azok a baloldali szereplők, akik a Szőlő utcai rágalmazásos hajóról próbálnak kihátrálni, nem bújhatnak el. A XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel szerint is visszavonulót fújt a baloldali média, de Dömötör Csaba ígéretet tett: felderítik, kinek a megbízásából vett részt mindenki a botrányban, amely Semjén Zsoltot vette célba.