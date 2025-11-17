Orbán Viktor és Nagy Elek a kis- és középvállalkozók számára új adócsökkentést jelentett be + videó

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.
Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tart sajtótájékoztatót Orbán Viktor hétfő délelőtt, ahol kis- és középvállalkozókat érintő intézkedéscsomaggal kapcsolatban tesznek bejelentést.
Most a kamara kérésére további 80-90 milliárdos adócsökkentési megállapodást kötött a kormány.
- Bevezetik az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetességét
- Emelik az átalány adózók általános költséghányadát
- Főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szociális hozzájárulás alapját, ez 140 ezer vállalkozónak mérsékeli az adóterheit
- Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét, 4-5 ezer vállalkozó tud belépni ebbe a kedvező körbe
- Százmillió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöld beruházást
- Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésre
- Megemelik a kiskereskedelmi adó sávjait, ez kedvezőbb adózást ad 350 ezer vállalkozásnak
- Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adójának emelését, ha akkor is indokolt lesz, tovább tolják a határidőt
- A társasági adóelőleg értékhatárát 5-ről 20 millió forintra emelik
- Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát 150 millióról 180 millióra
- Nyolcvanezer egyéni vállalkozó számára speciális adminisztráció csökkentést hajtanak végre
Azt a lehetőséget keressük, hogyan lehet minél több termelési tevékenységet adókedvezménnyel segíteni. Látom, kibontakozik egy másik álláspont, amely a bankadót szeretné csökkenteni, és úgy akarja pótolni, hogy kevesebb támogatást adjon a vállalkozásoknak. Nekünk az a fontos, hogy munkahelyek legyenek – közölte Orbán Viktor.
A kormányfő végül elmondta, lesznek még ilyen megállapodások, ez egy másfajta kamara, fontos, hogy részt vegyenek a gazdaságpolitika irányításában. – Az az érdekünk, hogy a tárgyalásokban és a döntésekben is részt vegyen a kamara – hangsúlyozta.
Fotó:képernyőfotó