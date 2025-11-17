Keresés

2025. 11. 17. Hétfő
Belföld

Orbán Viktor és Nagy Elek a kis- és középvállalkozók számára új adócsökkentést jelentett be + videó

2025. november 17., hétfő 08:00 | HírTV
sajtótájékoztató Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nagy Elek Orbán Viktor

A miniszterelnök és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke közös sajtótájékoztatója 10 órától volt látható a HírTV-n, honlapunkon és a csatorna közösségi oldalain.

  • Orbán Viktor és Nagy Elek a kis- és középvállalkozók számára új adócsökkentést jelentett be + videó

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tart sajtótájékoztatót Orbán Viktor hétfő délelőtt, ahol kis- és középvállalkozókat érintő intézkedéscsomaggal kapcsolatban tesznek bejelentést.

Most a kamara kérésére további 80-90 milliárdos adócsökkentési megállapodást kötött a kormány.

  • Bevezetik az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetességét
  • Emelik az átalány adózók általános költséghányadát
  • Főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szociális hozzájárulás alapját, ez 140 ezer vállalkozónak mérsékeli az adóterheit
  • Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét, 4-5 ezer vállalkozó tud belépni ebbe a kedvező körbe
  • Százmillió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöld beruházást
  • Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésre
  • Megemelik a kiskereskedelmi adó sávjait, ez kedvezőbb adózást ad 350 ezer vállalkozásnak
  • Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adójának emelését, ha akkor is indokolt lesz, tovább tolják a határidőt
  • A társasági adóelőleg értékhatárát 5-ről 20 millió forintra emelik
  • Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát 150 millióról 180 millióra
  • Nyolcvanezer egyéni vállalkozó számára speciális adminisztráció csökkentést hajtanak végre

Azt a lehetőséget keressük, hogyan lehet minél több termelési tevékenységet adókedvezménnyel segíteni. Látom, kibontakozik egy másik álláspont, amely a bankadót szeretné csökkenteni, és úgy akarja pótolni, hogy kevesebb támogatást adjon a vállalkozásoknak. Nekünk az a fontos, hogy munkahelyek legyenek – közölte Orbán Viktor.

A kormányfő végül elmondta, lesznek még ilyen megállapodások, ez egy másfajta kamara, fontos, hogy részt vegyenek a gazdaságpolitika irányításában. – Az az érdekünk, hogy a tárgyalásokban és a döntésekben is részt vegyen a kamara – hangsúlyozta.

 

Fotó:képernyőfotó

