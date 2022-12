Orbán Viktor elmagyarázta, miért nem jött be a tippje

Megosztás itt:

Argentína vasárnap fennállása során harmadszor ült fel a futballvilág trónjára, miután büntetőpárbajt követően legyőzte a címvédő Franciaországot. A világbajnokság döntőjét Orbán Viktor kormányfő a helyszínen követte figyelemmel, majd a Facebookon gratulált a dél-amerikaiak hősének, Lionel Messinek, aki a mérkőzés során két gólt szerzett, és a párbaj során a maga tizenegyesét is értékesítette. A hétszeres aranylabdás szélső éremkollekciója immáron teljes, és Orbán Viktor szerint az is egyértelmű, hogy ő a legjobb futballista.

– Lionel Messi a legnagyobb, méghozzá szó szerint a legkisebb fiúból lett a legnagyobb hős. Ahogyan írva van: a legkisebb lesz a legnagyobb. Az utolsókból lesznek az elsők. Ennél tisztább keresztény történet aligha létezik. A döntőn láthattuk azt is, ki az új trónkövetelő, sőt a szemünk előtt zajlott le a generációváltás: Messi kétszer nyerte meg a meccset Argentínának, két gólt lőtt, Kylian Mbappé kétszer hozta vissza a reményt Franciaországnak, és három gólt szerzett – mondta a miniszterelnök.

A Nemzeti Sport ezt követően egy korábbi kijelentésével szembesítette Orbán Viktort, aki a világbajnokság kezdete előtt úgy vélekedett, hogy a szerb válogatott lesz a világbajnok. Szomszédaink a végső siker helyett még a csoportkört sem élték túl. A kormányfő szerint a szerbek a gyenge lábakon álló védekezésük miatt nem jártak sikerrel a viadalon.

– Minden világbajnokságon van egy sötét ló, és azt hittem, hogy most a szerbek lesznek, de a marokkóiak lettek azok. A tévedés szakmai oka teljesen nyilvánvaló: nem gondoltam, hogy a szerbek védelme ennyire átjáróház. Hiába, ha az ember valaha csatár volt, a csatárokat nézi elsősorban. Némi szépségtapasz a sikertelen tippemen, hogy a torna egyik leginkább klasszikus mozdulattal elért gólja mégis csak Alekszandar Mitrovics Svájc elleni fejesgólja volt. Talán csak Mbappé döntőbeli lövése volt annál is klasszikusabb és tökéletesebb csatármegoldás, a második góljánál. De Mitrovics gólja azért jelzi, hogy a szerbeknek van közük ehhez a sportághoz, jó meccseket játszhatunk majd velük az Eb-selejtezőcsoportban – vélekedett Orbán Viktor, majd a múlt pénteken elhunyt legendás futballistáról, Szinisa Mihajlovicsról is megemlékezett: – Most fontosabb, hogy kinyilvánítsuk a részvétünket Szinisa Mihajlovics halála miatt. Magyarországon is rengeteg tisztelője van, magam is közéjük tartozom.

A miniszterelnök ezután végigtekintett a magyar labdarúgás elmúlt évtizedein. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a rendszerváltás után két évtizeden keresztül nehéz helyzetben volt a sportág, amely aztán 2010-ben indult újra fejlődésnek.

– A tragédia a rendszerváltással kezdődött, amikor a futball és a sport mögötti állami szerkezetek szétestek, és senki sem gondoskodott arról, hogy valami kerüljön a helyükre, így beleestünk a szakadékba. Minden sport összezuhant, de a futball szenvedte meg ezt a leginkább, mint a legköltségesebb, legnagyobb sportág. Mindenfajta zavaros évtizedek jöttek, mígnem 2010-ben megindultunk kifelé az erdőből. 2016-ra újra kint voltunk az Eb-n, 2020-21-ben megint, közben fölverekedtük magunkat a Nemzetek Ligája A-csoportjába, ott is tudtunk maradni, most ki kell jutni a következő Eb-re, és aztán jöhet a vb. Legalább húsz évig mentünk befelé az erdőbe. Húsz évig tart, míg kijövünk belőle – fogalmazott a kormányfő, aki szerint a magyar válogatott helyállt volna a 2022-es világbajnokságon, amennyiben kvalifikálja magát.

