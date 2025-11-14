Orbán Viktor elárulta, meddig él a rezsicsökkentés + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor azt mondta, ha nem sikerült volna megegyezni, a magyar háztartások háromszoros rezsi-számlát kaptak volna karácsonyra. A kormányfő arról is beszélt, az Amerikától kapott pénzügyi védőpajzs más, mint a baloldal által felvett IMF-hitel.

Felidézte: a baloldali kormányok az IMF-el korábban olyan megállapodást kötöttek, amelynek nagyon kemény feltételei voltak, ezzel szemben a mostani pénzügyi védőpajzs esetében szó sincsen ilyen feltételekről.

Orbán Viktor ismertette:

van négy-öt pénzügyi eszköz, amellyel egymást tudják segíteni a baráti viszonyban lévő országok, ha valamelyikük bajba kerülne.

A miniszterelnök rámutatott, a mostani amerikai kormányzat azért tekinti barátnak a magyar kormányt, mert hasonló módon látják a világot.