Belföld

Orbán Viktor elárulta, meddig él a rezsicsökkentés + videó

2025. november 14., péntek 12:45 | HírTV
rezsicsökkentés Orbán Viktor Donald Trump pénzügyi védőpajzs

Amíg Donald Trumpnak hívják az Amerikai Egyesült Államok elnökét, és nemzeti kormány van Magyarországon, addig a rezsicsökkentés él - így fogalmazott a miniszterelnök a Kossuth rádióban.

Orbán Viktor azt mondta, ha nem sikerült volna megegyezni, a magyar háztartások háromszoros rezsi-számlát kaptak volna karácsonyra. A kormányfő arról is beszélt, az Amerikától kapott pénzügyi védőpajzs más, mint a baloldal által felvett IMF-hitel.

Felidézte: a baloldali kormányok az IMF-el korábban olyan megállapodást kötöttek, amelynek nagyon kemény feltételei voltak, ezzel szemben a mostani pénzügyi védőpajzs esetében szó sincsen ilyen feltételekről.

Orbán Viktor ismertette:

van négy-öt pénzügyi eszköz, amellyel egymást tudják segíteni a baráti viszonyban lévő országok, ha valamelyikük bajba kerülne.

A miniszterelnök rámutatott, a mostani amerikai kormányzat azért tekinti barátnak a magyar kormányt, mert hasonló módon látják a világot.

 

 

