Orbán Viktor: Egy héttel meghosszabbítjuk az oltási akcióhetet

Megosztás itt:

750 milliárd forinttal csökken a vállalkozók adója

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A kormányfő arról is beszélt, hogy a baloldal abban hisz, hogy adót kell emelni, míg a jobboldal szerint, ha csökkennek az adók, akkor munka is van.Most is inkább munkaerőhiány van, mindez pedig azt bizonyítja, hogy a vállalkozóknál több pénz marad, így tudnak több bért fizetni és újabb beruházásokat végrehajtani.Ha munka van, akkor minden van - tette hozzá. 200 ezer forintra nő a minimálbér jövőre, és magasabb lesz mint az átlagjövedelem a baloldal idején. Mindezzel párhuzamos jelentősen csökkennek a munkát terhelő adók, összessen 750 milliárd forintot hagyunk a szektornál - mondta a kormányfő.

A baloldal és Brüsszel rezsit emelne

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy fel kell ébreszteni az emberek veszélyérzetét: egyrészt a baloldal minden héten támadja a rezsicsökkentést, és ugyanezt teszi Brüsszel is. A baloldal megemelné a rezsit, míg Brüsszel is extra adót akar kivetni a lakásokra és az autókra is - tette hozzá.

Orbán Viktor: A rezsicsökkentés működik

Orbán Viktor a rezsiárakról azt mondta, hogy 2013 óta teljesen nyílvánvaló, hogy a rezsicsökkentés működik. Míg Nyugaton meggyötri a mostani magas rezsiár a háztartásokat, addig nálunk nem ez a heyzet - tette hozzá.A magyar rendszer jó, és segíti a családokat. A piac nem valami mennyből ránk ereszkedett szablyrendszer, hanem mi döntünk róla -mondta a kormányfő. Nem szabad bedőlni a balodalnak, és kiderült, hogy a rezsicsökkentésből nem lett baj. Amit a baloldal beszél a rezsicsökkentés kapcsán, az a butaság - tette hozzá.A magyar kormány nem a multik oldalán. hanem az emberek mellett áll.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

"Nem leszünk bevándorlóország"

Mindenre ad pénzt Brüsszel, ami segíti a migrációt, így Soros György szervezetei is - mondta a kormányfő. Orbán Viktor közölte, hogy a legújabb német komrányprogram is célként jelöli meg a bevándorlást, és bevándorlóország akar lenni. Mi nem akarunk bevándorlóország lenni, és nem egyeztethető össze ez a német állaásponttal. Valahogyan együtt kell élni az unióban ezen nézeteknek - tette hozzá.

Orbán Viktor: Folyamatosan nőni fog a migrációs nyomás

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy aki szeretne belépni Magyarországra, annak el kell mennie az adott ország nagykövetségére, és ott kell beadni a papírokat. A migrációra vonatkozó szabályokat békeidőre írtuk, de most nem békeidő van. Brüsszel ragaszkodik régi szabályokhoz, és ezek most bajt hoznak a nyakunkra - tette hozzá. A baj nőni fog, mert Afganisztánt elhagyja 30-50 ezer ember naponként - mondta a kormányfő.Minden hónapban egyre nagyobb nyomás lesz, és Brüsszelnek abba kell hagynia azt, hogy megbünteti azokat, akik megvédik Európa határait.

Az EU szerint ezt a 100 ezer embert be kéne engedni

Orbán Viktor a migrációról azt mondta, hogy három irányból ér minket támadás: Olaszország felől, a lengyel-belarusz határon, és a balkáni útvonalról is.A nyomás három irányból egyszerre nő.Több mint 100 ezer migránst állítottunk meg a magyar határon idén - tette hozzá.Ez 100 ezer bűncselekményt elkövető ember, illegális határátlépést követtek el.Nem bezárjuk őket, hanem a kerítés másik oldalára visszavisszük őket, de ez nem tetszik az uniónak, és ők beengednék ezt a 100 ezer embert - mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor. Van elegendő kapacitás még

Orbán Viktor elmondta, hogy mind az orvosok, mind az ápolók bére jelentősen nőtt az elmúlt években. Az eszközeink megvannak, a lélegeztetőkészülékek renndelkezésre állnak, és egyelőre még ember is van elég - mondta a kormányfő. Van még ki nem nyitott járványkórház - tette hozzá. Mindenki emberfeletti munkát végez.Nagyságrendekkel nagyobbak a magyar egészségügyi kapacitások, mint Nyugaton.Ezek a kapacitásokat a jövőben is életben kell tartani - mondta a kormányfő.

December 20-tól érkeznek a gyermekeknek való vakcinák

A kormányfő arról is beszélt, hogy egyetlen emberről sem mondana le. Úgy kell hozzáálni a dologhoz, hogy mindenkit arra kell buzdítani, hogy vegye fel a harmadik oltást. Aki rám hallgatott korábban, annak megmentettük az életét - tette hozzá. Orbán Viktor közölte, hogy még mindig nagyon fiatal a vírus, és azért nincsen igaza az oltáselleneseknek, mert a tudósok folyamatosan dolgoznak a megoldáson. A világban nagyon hosszú idő után dőlt el, hogy az 5-11 évesek olthatóak - hívta fel a figyelmet. Most azt meri mondani az egyik nagy gyógyszergyártó, hogy ajánlja a gyermekek beoltását.Kétmillió vakcinát szereztünk, és december 20-tól érkeznek a vakcinák. Ha tehetik, akkor oltassák be a gyermekeiket.

Életmentő a harmadik oltás

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a harmadik oltás nemcsak meghosszabbítja, hanem meg is erősíti a védelmet a koronavírussal szemben. Életmentő a harmadik oltás. A kormány nem dönti el előre, mit fog csinálni, és minden rosszat szeretne elkerülni - tette hozzá. A megoldás a harmadik oltás, a zárás pedig csak lasssítás - mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Egy héttel meghosszabbítjuk az oltási akcióhetet

Orbán Viktor az oltási akcióhétről azt mondta, hogy reménykedett a sikerben. Nehéz kiismerni a magyarokat - tette hozzá. Az adóbevallásnál is több hónap áll rendelkezésre, mégis a legvégén intézik a dolgokat. A kormányfő szerint, aki nem volt oltásellenes, az kihasználta a lehetőséget.Egy héttel meghosszabbítjuk az oltási akcióhetet.

A legtöbben a harmadik oltást veszik fel, és ez döntő jelentőségű. Idén lehet nagykarácsony, ha a haramdik oltást felvevők aránya megnő, nálunk 20-21 százalék vette fel eddig, míg Európában csak 6-7 százalék - mondta a kormányfő.

Hír TV