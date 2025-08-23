Keresés

2025. 08. 23. Szombat Bence napja
Orbán Viktor: egy hét múlva újraindul a szállítás az olajvezetéken

2025. augusztus 23., szombat 13:30 | Hír TV

Orbán Viktor újra akcióban! A Harcosok Klubjában jelentette be az Otthon Start program indulását, a Barátság kőolajvezeték újraindítását, és nem kímélte Magyar Pétert sem egy csípős üzenettel. Kattints, és tudd meg, hogyan pörög fel a politikai ring.

  • Orbán Viktor: egy hét múlva újraindul a szállítás az olajvezetéken

Újabb bejegyzést osztott meg a Harcosok klubjában a miniszterelnök. Emlékeztetett rá, hogy hamarosan indul az Otthon start program, bejelentést tett a Barátság kőolajvezeték újraindításáról, és Magyar Péternek is odapirított.

„Még 9 nap és start. Albérlet helyett saját otthon” – hívta fel a figyelmet a Harcosok klubjában a miniszterelnök. Orbán Viktor ezzel az Otthon start programra utalt, amely szeptember 1-jével indul.

A kormányfő beszámolt arról is, hogy sikeres tárgyalást folytattak Oroszországgal az energiabiztonság érdekében. „Az ukránok szétlőtték a Barátság kőolajvezeték orosz szakaszát, de van műszaki megoldás”– írta, majd kiemelte: egy hét múlva újraindul a szállítás az olajvezetéken.

Kitért arra is, hogy a magyarok most sem számíthatnak Brüsszel segítségére. „Velünk és a szlovákokkal szemben ebben az ügyben is az ukránok oldalára álltak. Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság” – jegyezte meg Orbán Viktor.

Bejegyzésében Magyar Péter újabb támadásaira is reagált:

A kiskakas tegnap is elkukorékolta magát.

Mint fogalmazott, a Tisza nevű digitális trükk lejtmenetben van, egyre nagyobb zebrákra van szüksége ahhoz, hogy bekerüljön a hírekbe. „Közben mi haladunk a saját terveink szerint” – tette hozzá, megosztva a tegnap a közösségi oldalára feltöltött képét, amelyen a politikai igazgatójával, Orbán Balázzsal és munkatársaikkal látható, amint a 2026-os győzelmi terven dolgoznak. A kiskakas kukorékol, a karaván halad.

„Dobrev Horvátországban. Előre szólok, nem lesz titkos randevú” – közölte a miniszterelnök.

Forrás: Harcosok Klubja

Fotó: MTI

