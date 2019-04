Orbán Viktor egy fotón Liu Shaolin Sándorral

Május 10-én 16 óráig kérhetik a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, nem magyar állampolgárságú európai uniós polgárok, hogy vegyék fel őket a május 26-ai európai parlamenti választás névjegyzékébe. A bevándorláspárti brüsszeli politika megváltoztatása a tét a májusi európai parlamenti választáson - hangsúlyozta Hende Csaba, a Fidesz országgyűlési képviselője. Több mint két millióan kaptak névtelen migránskártyát, és 500 milliárd forintnak megfelelő eurót költöttek el így - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Lepatkányozta a fideszes szavazókat a szocialista Bangóné Borbély Ildikó. Az ATV műsorában arra a kérdésre, hogy miért nőtt tovább a Fidesz népszerűsége az elmúlt hónapokban, miközben a szocialistáké csökken azt mondta: „Sok a patkány Magyarországon”. Bangóné 3 millió magyar embert patkányozott le - reagált a miniszterelnök kabinetfőnöke a Bayer Showban az MSZP-s politikus kijelentésére. Rogán Antal szerint ez is a vesztes választásokat követő ellenzéki forgatókönyv része. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a magyar közéletből való távozásra és parlamenti mandátuma visszaadására szólította fel Bangóné Borbély Ildikó szocialista országgyűlési képviselőt. Felfüggesztette a bíróság a Czeglédy Csaba ellen indult büntetőeljárást, mert a politikust európai parlamenti képviselőjelöltként mentelmi jog illeti meg – a DK listájának 36. helyén szerepel. Az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérlet miatt tett feljelentést a Mi Hazánk Mozgalom. Toroczkai László pártelnök szerint életveszélyes az Opre Roma Párt terve, amely szerint négy megye - Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg - területén roma tartományt hoznának létre. Átlépte a százezret a családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) támogatott családok száma - jelentette be Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Néhány százan vettek részt a Független Diákparlament és magánszemélyek által rendezett tüntetésen - a Kossuth térre meghirdetett demonstráción azt követelték, hogy halasszák el az egyetemi felvételihez előírt nyelvvizsga-követelmény bevezetését. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a Soros-hálózat és az ellenzék kampányakciója volt a diákok Kossuth Lajos téri tüntetése. Zsugorodik Magyarországon a feketegazdaság, az így keletkező pluszforrásokból pedig a kormány nem a tömeges betelepítést, hanem a családokat támogatja - mondta el Tállai András államtitkár a Magyar Nemzet című lapnak. A magyar pénzügyi-számviteli környezet versenyelőny a magyar gazdaság számára, ennek kiaknázásához elengedhetetlenek a jól képzett pénzügyi-számviteli szakemberek, a jövő az ő kezükben van - mondta Izer Norbert államtitkár. Az általános pénzügyi döntések előkészítésében segít az Okosan a pénzzel! honlap - közölte a Pénzügyminisztérium. Az Agrárminisztérium számára kiemelten fontos az alma- és meggytermelő gazdálkodók kiszámítható értékesítési környezetének megteremtése, ezért fontos lépés a termelők pozícióját erősítő kötelező szerződéskötés bevezetése - közölte az agrártárca. Májustól olcsóbb lesz a hazai termesztésű zöldség, miután a meleg időjárás felgyorsította a fóliában és üvegházakban termesztett növények érését - közölte a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. A kormány, a szakszervezetek és a munkaadók is sikeresnek ítélték az állami vállalatoknál 2017-től kezdődően megvalósuló 3 éves bérfejlesztést a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának ülésén. Új onkológiai központ épül Salgótarjánban, a Szent Lázár Megyei Kórházban - a beruházás 13 milliárd 380 millió forintból valósul meg 2020 végére, a Modern városok program keretében. Pelenkázó- és szoptatóhelyiséget működtető intézmények és központok listáját tartalmazó mobilapplikációt mutattak be Budapesten. Beneda Attila államtitkár a Családháló nevű alkalmazás elindítása alkalmából hangsúlyozta: a magyar kormány 2010 óta családbarát országot épít, ezért örömmel tapasztalják, hogy egyre szaporodnak a családokért dolgozó civil kezdeményezések országszerte. Meghirdették az Év ökoturisztikai élménye pályázatot - szeptember 1-ig jelentkezhetnek az intézmények és programszervezők. Ma Magyarországon a polgárok bíznak és bízhatnak a rendőrökben és a tűzoltókban - mondta a Papp Károly, Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója a rendőrség és a tűzoltóság napja alkalmából tartott minisztériumi ünnepségen. Soltész Miklós az ukrán nyelvtörvényre utalva elkeserítőnek nevezte, hogy egy ország ilyen jogszabályt alkotott. Még elkeserítőbb a hallgatás Brüsszelben - tette hozzá az államtitkár. Magyarország készen áll arra, hogy a Kína, valamint a közép- és kelet-európai országok közötti együttműködésen keresztül előmozdítsa az európai-kínai kapcsolatok egészének fejlődését - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Pekingben. Nem válhat a kínai érdekeket szolgáló politikai eszközzé a pekingi vezetés Egy övezet, egy út kezdeményezés nevű programja - figyelmeztetett a német gazdasági miniszter. Magyarország nemzetgazdasági és stratégiai érdeke a jó együttműködés folytatása a Huawei kínai távközlési céggel - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Magyarország és Szlovákia közösen készül fel arra a helyzetre, ha orosz-ukrán gázszállítási szerződés hiányában nem érkezne gáz Ukrajna felől - közölte Szijjártó Péter, aki Pekingben tárgyalt Peter Ziga szlovák gazdasági miniszterrel. Török puccskísérlet: A fegyveres erők több mint kétszáz tagja ellen adtak ki elfogatóparancsot gülenizmus gyanújával. Lövöldözés tört ki a biztonsági erők és fiatal muszlimok között Srí Lanka keleti részében egy razzia során. A Srí Lanka-i rendőrség a húsvétvasárnap elkövetett merényletek egyik gyanúsítottjaként tévedésből közölte egy amerikai muszlim fotóját. Az orosz erők légicsapásokat mértek Északnyugat-Szíriára - legalább tíz civil életét vesztette, húszan megsebesültek. Norvégiában, Svédországban és Dániában is sztrájkolnak az SAS légitársaság pilótái - a skandináv vállalat dolgozói azért döntöttek a munkabeszüntetés mellett, mert félbeszakadtak a bértárgyalások. Ukrajna leállította az orosz olaj szállítását a Barátság kőolajvezetéken. Büntetőeljárás indult a Barátság kőolajvezeték olajának szándékos beszennyezése miatt - jelentette ki Igor Gyomin, a Transznyefty orosz olajszállítási vállalat elnökének tanácsadója. A Mol átmenetileg felfüggesztette a kőolaj átvételét a Barátság kőolajvezetéken - a hazai finomítóba nem kerülhet szennyezett nyersolaj. Személygépkocsi csapódott egy busznak az M3-as autópálya 93-as kilométerénél, a Kisasszonytéri pihenőben - a személyautóban két ember életét vesztette. Jogerősen tíz hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a Pesti Központi Kerületi Bíróság egy Erzsébet körúti gyorsétterem biztonsági őrét, aki megvert egy vendéget. Nyolcszázezer darab nyugtatót találtak két szerb teherautóban elrejtve a pénzügyőrök Röszkén. A lajosmizsei vasútvonalon is korlátozás lesz vasárnap a fővárosi Bozsik Stadionnál talált világháborús robbanótest hatástalanítása miatt. Kerékpáros felvonulás miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz vasárnap Budapesten - a lezárások érintik az Árpád hidat, a Margit hidat, a Petőfi hidat, a Hősök terét, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot is. Az eddig hibátlan magyar kettős kikapott japán ellenfelétől a norvégiai vegyespáros curling-világbajnokság nyolcaddöntőjében. Balázs Attila kiesett a negyeddöntőben a budapesti férfi salakpályás tenisztornán. Története hatodik bajnoki címét szerezte meg a Vasas női röplabdacsapata, miután a döntő harmadik mérkőzésén is legyőzte a Nyíregyházát. Az UVSE 13:9-re megnyerte a Dunaújváros elleni döntő első összecsapását a női vízilabda ob I-ben. A szlovén Marcel Rodman lett a szlovák élvonalban szereplő DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapatának új vezetőedzője. Tizenhatan képviselik a magyar színeket a júniusi cselgáncs Európa-bajnokságon, amelyet a minszki Európa Játékok keretében rendeznek meg. Az Európai Labdarúgó Szövetség büntetése miatt a Magyarország-Wales Európa-bajnoki selejtezőt a lehetségesnél háromezerrel kevesebb szurkoló tekintheti meg a helyszínen, Groupama Arénában. Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj második szabadedzésén.