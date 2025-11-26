Keresés

Orbán Viktor: Ebben a megszorító csomagban ott van minden, amiért a liberális közgazdászok, a brüsszeli bürokraták és a baloldali szakértők lelkesedni szoktak

2025. november 26., szerda 08:56 | MTI
Orbán Viktor tiszás megszorítások 1300 milliárdos sarc

Minden, amit tudni kell a tiszás megszorító csomagról - címmel tett közzé bejegyzést Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán, jelezve: a tiszás megszorítások 1300 forintos sarcot jelentenének az embereknek.

  • Orbán Viktor: Ebben a megszorító csomagban ott van minden, amiért a liberális közgazdászok, a brüsszeli bürokraták és a baloldali szakértők lelkesedni szoktak

A kormányfő azt írta, a Tisza Párt progresszív, 22-33 százalékos szja-emelést vezetne be, amivel már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22 százalékra ugrana a személyi jövedelemadója.

Egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményeit. Jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit, a kisvállalkozásoknak 13,5 százalékra, a középvállalkozásoknak 18 százalékra emelnék a társasági adóját - fogalmazott Orbán Viktor.

Hozzátette: 32 százalékos áfát vetnének ki az 1600 köbcentiméter feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre.

Húszszázalékos özvegyi nyugdíjadót vezetnének be; bevezetnék az eb- és macskaadót, és 4 százalékos különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire, mint például a kutya- és macskatáp, macskaalom.

Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben - hívta fel a figyelmet a kormányfő.

"Ebben a megszorító csomagban ott van minden, amiért a liberális közgazdászok, a brüsszeli bürokraták és a baloldali szakértők lelkesedni szoktak. 1300 milliárd forintos sarc az emberek nyakába. Ne hagyjuk, hogy padlóra vigyék vele Magyarországot!" - zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Forrás: MTI

Fotó: Facebook

