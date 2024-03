Orbán Viktor: Donald Trump világosan megmondta, hogy célja békét teremteni az orosz-ukrán háborúban

Megosztás itt:

Orbán Viktor vasárnap este a köztévén megjelent interjújában több nagyobb, aktuális témáról beszélt.

Orbán Viktor az interjúban jelezte: a vasárnap beiktatott Sulyok Tamás Magyarország hetedik köztársasági elnöke, és ő mind a hét magyar államfővel dolgozhatott együtt miniszterelnökként. Ezért van is elképzelése arról, hogy "melyik helyzethez milyen köztársasági elnök való", milyen köztársasági elnök tudja szolgálni leginkább Magyarországot egy adott helyzetben.

Most egy "felkavart" helyzet volt, mert az előző köztársasági elnök, Novák Katalin a kegyelmi ügy miatt távozott, és ez érzelmileg is felkavarta az embereket - emelte ki a miniszterelnök. A kormányfő szerint most egy olyan köztársasági elnök tudja leginkább szolgálni Magyarország érdekét, aki stabil, nyugodt, kiszámítható, ismert, és a nyugalmát át tudja adni mindannyiunknak, mindezt pedig úgy, hogy közben felkészültsége, szaktudása, és tekintélye vitán felül áll. Az alkotmánybíróság volt elnöke ilyen ember - jelentette ki Orbán Viktor, előnynek nevezve, hogy Sulyok Tamást már az ország korábbról ismeri.

A kormányfő kifejtette: a köztársasági elnököt a parlament választja meg, ő a többségi frakcióknak tett javaslatot, és Sulyok Tamásra esett a választás. Több név is előkerült, hiszen Magyarország egy intellektuálisan különösen erős ország, így van jó néhány olyan kiváló ember, aki bátran vállalhatta volna ezt a munkát - tette hozzá.

Ugyanez a lehetőség a baloldal számára is fennállt, mert a kisebbségben levő képviselők is jelölhetnek köztársasági elnököt, de most ezzel a lehetőséggel nem éltek - jegyezte meg Orbán Viktor.

A miniszterelnök hangsúlyozta: Sulyok Tamás a magyar parlamenti képviselők által jelölt, és általuk megválasztott elnök. Mivel a képviselőket a nép választja, így áttételen keresztül ugyan, de a nép által is megválasztott elnök - fűzte hozzá.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy még mielőtt a frakcióknak javaslatot tett volna, kért egy találkozót Sulyok Tamástól. Ezen jelezte neki, hogy a frakció még nem döntött, van néhány kiemelkedő személy Magyarországon, akikre gondoltak, de ő az egyik, és megkérdezte, hogy ha a képviselők felkérnék, igent mondana-e. A beszélgetésen előkerült jó néhány külpolitikai, erkölcsi, alkotmányossági kérdés, de mivel nem most találkoztak először, hanem régóta ismerik egymást, nézetei ismertek voltak a kormányfő és a frakció számára is.

A kormányfő Sulyok Tamást egy mélyen hívő, katolikus emberként jellemezte, aki a felkérést nem hiúságnak vagy személyes ügynek tekinti, hanem szolgálatnak. Egy olyan elnökünk lesz most, aki "a sarkától a füléig" minden sejtjével, elkötelezetten, hívő lélekként fogja szolgálni a hazáját - mutatott rá.

Azt, hogy bár az új államfő még csak néhány napja van hivatalban, de már támadások érték, Orbán Viktor úgy kommentálta: "ez Magyarország, ez ilyen".

A miniszterelnök az interjúban amerikai útjáról szólva közölte: elsősorban azért ment az Egyesült Államokba, mert Donald Trump, volt amerikai elnök meghívta, másodsorban pedig azért, "mert volt munka". Tekintettel arra, hogy az amerikai-magyar kapcsolatok a politika világában ma kifejezetten rosszak - pedig szövetségesei vagyunk egymásnak -, a látogatás célja ennek helyreállítása is volt - jegyezte meg.

A mostani amerikai kormányzattal ez nem megy - jelentette ki, ennek okát abban látva, hogy Washingtonban háborúpárti kormányzat van, a demokraták adják az elnököt, és elkötelezettek a háború mellett. "Mi meg egy békepárti kormány vagyunk, tehát nem őrölünk egy malomban" - tette hozzá.

Ellenben Donald Trump a béke elnöke - hangsúlyozta Orbán Viktor, megjegyezve, hogy esetében nincs szó "zsákbamacskáról", hiszen már volt elnök, így pontosan tudni, hogy mi fog történni. Donald Trump első négy évében lezárt háborúkat, és ő volt hosszú idő után az első olyan elnök, akinek ideje alatt nem indult háború - méltatta a korábbi amerikai elnököt Orbán Viktor.

Kijelentette: Donald Trump világosan megmondta, hogy célja békét teremteni az orosz-ukrán háborúban, és Magyarország sem szeretne mást, mint békét minél hamarabb, tűzszünetet és a háború lezárását. "Nem látok más olyan eltökélt, erős embert, aki képes lenne erre, mint Donald Trump" - fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy bár az amerikaiak általában az európai kultúrát és történelmet részleteiben nem ismerik, de annyit megértenek, hogy Ukrajnával Magyarország egy szomszédos ország, és ha a szomszédban háború van, az rossz.

Tudják azt is, hogy az erkölcsi megfontolások és a geopolitikai nézetek mellett csak a saját nemzeti érdekeinkből kiindulva is a békében kell, hogy érdekeltek legyünk, és ezért számíthatnak ránk a béketeremtésben - jegyezte meg.

Donald Trumpnak részletes tervei vannak arra, hogyan kell a háborúnak véget vetni, és ezek egybeesnek Magyarország érdekével - mondta Orbán Viktor.

A kormányfő arról is beszélt, hogy amerikai útján nemcsak Donald Trumpnál volt, hanem a szakmai programját író Heritage Foundation konzervatív elemzőközpontban is tartott egy előadást. Ott ma úgy tekintenek Magyarországra, mint egy különleges helyre. Úgy látják, Európa egy nagy, liberális, progresszív óceán, és abban van egy sziget, Magyarország, amely megpróbál másképp élni, gondolkodni, viselkedni, az ő nyelvükön szólva "konzervatív politikát csinál".

Magyarországnak azért van nagy tekintélye ma az Egyesült Államokban, mert megcsinált olyan dolgokat, amelyeket ők is szeretnének, csak nem megy - jelezte Orbán Viktor.

Orbán Viktor a természetes dolgok közt említette a közbiztonságot, és hozzátette: Magyarországot azért tisztelik az Egyesült Államokban, mert "mi vagyunk Európa mindenki által elismerten legbiztonságosabb országa".

Megjegyezte, ők is szeretnék megállítani a migrációt, csak nem tudják. A mostani elnök nem is akarja, de még Donald Trumpnak is nehezen ment, amikor akarta. Van egy kerítésünk, amit rendőrök és katonák védenek, ilyet az Egyesült Államokban is szeretnének, mert millió számra jönnek be az illegális bevándorlók - mondta.

Az is tiszteletet vált ki Amerikában, hogy Magyarország kiáll a családi értékek mellett, miközben mindenki "az ilyen LMBTQ bolondságokról" beszél egész Nyugat-Európában.

Jobban állunk elismertség és tekintély szempontjából is, mint mi azt gondolni szoktuk - jelentette ki Orbán Viktor, aki elmondta: idősebb George Bush óta minden amerikai elnökkel személyesen találkozott, ha máshol nem, a NATO-csúcsokon rendszeresen.

A republikánusok értik, hogy most nehéz időszakát élik az amerikai-magyar kapcsolatoknak, mert az amerikai kormányzat olyanokat vár el Magyarországtól, amiket "mi nem akarunk és nem tudunk teljesíteni" - hangsúlyozta.

Ezek közt említette, hogy szálljunk be a háborúba, mondjuk azt, hogy a migráció egy jó dolog, csak jól kell menedzselni, és támogassuk az LMBTQ-jogokat, "meg ezt az egész felkavarodott, tarka együttélési formarendszert".

A mostani amerikai kormányzat arra jutott, hogy a magyar kormánnyal "nem tudnak dűlőre jutni", ezért egyetlen megoldás van, ha leváltják - kommentálta a kormányfő. Ezért a mostani amerikai kormányzat nyíltan pénzt ad a baloldali ellenzéknek, újságíróknak, médiának és civil szerveteknek, hogy elérjen egy kormányváltást. Ez persze megrontja a kapcsolatokat, "mi szövetségesek vagyunk, nem szolgák" - jelentette ki.

Rámutatott: az amerikai demokrata kormányzat, az EU és a legnagyobb uniós tagállamok vezetése egy húron pendülnek, háborúpárti kormányok. Donald Trump és Magyarország békepárti, mindennek a mélyén ez a különbség húzódik meg.

Donald Trumpnak világos elképzelése van, amivel nehéz nem egyetérteni: az ukrán-orosz háborúba nem fog adni egy fillért se, ezért vége is lesz a háborúnak - jelezte a kormányfő.

Orbán Viktor arról is szólt: Magyarországnak sem könnyű előteremtenie azt a pénzt, amit ma a biztonságra és a fegyverzetre költenek, de tudomásul kell venni, hogy eljött az újra felfegyverkezés időszaka Európában, az amerikaiak nem fogják kifizetni helyettünk a biztonság számláit.

Minden európai országnak vállalni kell a részét, pénzügyileg is, és kell rendelkeznie saját hadsereggel, eszközökkel, és képesnek kell lennünk megvédeni saját hazánkat, vagy egy szövetségben hozzájárulni a közös katonai képességekhez - emelte ki. Hozzátette: ennek a pénznek, amit ma hadseregre költünk, máshol is lenne helye, de az ukrán-orosz háború bebizonyította, hogy "nem lehet sunnyogni most már".

A miniszterelnök elmondta: nagy segítség, hogy Donald Trump felesége szlovén származású, mert így férjének, az elnökök általános tudásához képest, több ismerete van erről a térségről. Megjegyezte: a találkozó családi jellegű volt, ott volt a korábbi elnök feleségének édesapja is.

Orbán Viktor szerint amit látunk, és a valóság nem tér el egymástól, az elnök úgy él, amilyen, és olyan a családja, amilyen a valóságban. Donald Trumpnak az a különlegessége, hogy már az elnöksége előtt is "egy legenda volt" - mondta.

Az amerikai kampányról a kormányfő azokat a terveket, hogy nem engednének elindulni valakit, inkább a diktatúra eszköztárába sorolta, "amely nem méltó az amerikai demokráciához". Tapasztalatai szerint "csak akkor nyerhetsz, ha megszenvedtél érte", és Donald Trump "kutyául megszenved" érte, mert az, amin keresztül kell mennie, példátlan.

Orbán Viktor azonban biztos abban, hogy aki keresztülmegy azon, hogy le akarják csukni, bíróság elé akarják állítani, el akarják venni a vagyonát, ki akarják zárni az indulásból, de mégis harcol és elindul, az a magyar népmesék hőseihez hasonlóan, a végén majd győz.

A miniszterelnök kiemelte: Donald Trump megválasztása a gazdaság szempontjából is sokat jelentene. Magyarországon ma kilencmilliárd eurónyi amerikai befektetés van, és a két ország közti kereskedelmi forgalom is nagyjából ennyi. Ezen nekünk van hárommilliárd eurónyi hasznunk. Azonban az, hogy a mostani amerikai kormányzat a kettős adóztatásról szóló jogszabályt hatályon kívül helyezte, újat meg nem fogadott el, komoly akadálya a kapcsolatok erősítésének.

Orbán Viktor reális célkitűzésnek nevezte a kilencmilliárd eurós forgalom megduplázását. A magyar gazdaságnak sokat jelentene, ha egy velünk szövetséges és baráti Egyesült Államok kiemelt gazdasági, befektetési célpontnak is tekintené Magyarországot, továbbá ezen a magyar emberek is sokat nyernének.

Ha Joe Biden nyerne, "az rossz lenne" - fűzte hozzá Orbán Viktor.

A miniszterelnök arra is kitért, hogy bár Donald Trumpnál nem, de a washingtoni előadáson komoly kérdés volt Magyarország kelet és nyugat közötti híd szerepe.

Jelenleg Magyarországon a németek beruházási értéke 25 milliárd euró, az amerikaiaké kilenc, a kínaiaké is kilenc, a dél-koreaiaké pedig hat. Ma a kínai és amerikai befektetések egyensúlyban vannak, de a kínaiak nőnek, míg az amerikaiak elakadtak, tehát az Egyesült Államoknak, ha lépést akarnak tartani Kínával, növelniük kell Magyarországon a beruházásaikat - mutatott rá.

Orbán Viktor lát lehetőséget arra, hogy megválasztása után Donald Trump kereskedelmi megállapodást kössön a kínaiakkal. Az pedig Magyarországnak jó lenne, ha az országon belül tudna együttműködni a német, a kínai, a dél-koreai meg az amerikai tőke, a nagyságrend növekedésével pedig a magyarok jóléte is javulna - tette hozzá.

Forrás: MTI

Fotó: MTI