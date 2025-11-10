Orbán Viktor: Donald Trump időhatár nélkül mentesítette Magyarországot az amerikai szankciók alól + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor: "Én az elnökkel kötöttem megállapodást, az elnök azt mondta, időhatár nélkül mentesítünk benneteket az amerikai szankciók alól, amely a déli vagy a Török Áramlat vezetéket és a Barátság kőolajvezetéket sújtotta volna. Ez tehát nincs. Jó napot. ezt tehát azt jelenti szerintem, hogy konzervatív óvatos becsléssel azt jelenti, hogy 1000 forintos benzinártól mentettük meg a magyarokat. És amikor kezdődik a fűtési szezon, akkor úgy kell erről gondolkodni, hogy 2,5-3-szor magasabb lenne a gázszámla e nélkül a megállapodás nélkül ekkora bajtól óvtuk meg magunkat."