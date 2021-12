Orbán Viktor: December 15-től indul az 5-11 évesek oltása

Megosztás itt:

Ebben a kísérletben a magyarok nem akarnak részt venni

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország az egyetlen ország, ahol emberek döntötték el a bevándorlás kérdését.Franciaországban is egyes jelöltek azt követelik, hogy lehessen népszavazást tartani a bevándorlásról.A kormányfő közölte, még a békeidőben alkották meg az uniós bevándorlási szabályokat. A hatalmon lévő elitek azt gondolták, hogy jó dolog a bevándorlás - tette hozzá. A nyugatiak tehát belevágtak egy nagy kísérletbe - mondta a kormányfő.Azt gondolták, hogy jobb lesz majd az adott országban, de én nem szeretem az emberkísérleteket.

A magyarok azt gondolják, hogy ilyen kísérletbe nem lehet belevágni - tette hozzá.

Orbán Viktor: Mi győztesek akarunk lenni!

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy ma az EP-ben kisebbségben vannak a bevándorlásellenes és családokat támogató pártok. Hosszú évtizedekre szükséges lenne egy nagy és erős párt létrehozása - tette hozzá.Mi győztesek akarunk lenni, és mi akarjuk meghatározni, hogy mi legyen Brüsszel politikája.

Folytatódnak az egyeztetések

Orbán Viktor a varsói csúcsról azt mondta, hogy nehéz hétvége volt. Hosszú hónapok óta szervezkednek azok az európai pártok, akik nem akarják a bevándorlást, de fontosnak tartják a családokat. Brüsszel pontosan ennek az ellenkezőjét csinálják - tette hozzá. Szeretnénk megváltoztatni a brüsszeli politikát - hangsúlyozta a kormányfő. A következő ilyen találkozó Spanyolországban lesz januárban.Hosszabb távon kell egy nagy és stabil bevándorlásellenes és családokat támogató párt.

Túl vagyunk a negyedik hullám csúcsán

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az új fertőzöttek száma 7000 alá csökkent, és a kórházban kezelt emeberek száma is csökkent. A lélegeztetőgépen lévők száma is csökkent, valamint 166 ember vesztette életét.A helyzet inkább javul, a hullám csúcsán túl vagyunk.

Csak az oltás segít, és tovább nőtt a harmadik oltás felvételét - tette hozzá.

December 15-től indul az 5-11 évesek oltása

December 15-től indulhat az 5-11 évesek oltása - mondta Orbán Viktor. Hosszas tudományos vita előzte meg ezt a döntést - tette hozzá.Nem okozunk kárt a gyermekeinknek, ha beadatjuk az oltást a nekik.

Szakaszokban érkezik a vakcin, első körben nagyjából 70 ezer. Az oltópontokon és a gyermekorvosoknál lehet megkapni majd az oltást.

Így sikeres a gazdaság

A miniszterelnök közölte, hogyha jól dolgozunk, akkor sikeresen működik a gazdaság. Mindig több igény van, mint amennyit a gazdaság meg tud terrmelni - mondta Orbán Viktor. Másrészt azért dolgoznak, hogy előrébb tudjunk lépni. A béremelések mellett meg is kell termelni azt a pénzt, amit szétosztunk - tette hozzá.

5 százalékkal nő a 13. havi nyugdíj összege

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a nyugdíjasokkal pontosan kell elszámolni. Éppen ezért mivel jövőre magasabb lesz az infláció, mint amit a kormány júliusban számított. Így született meg az 5 százalékos emelésről szóló döntés - mondta a kormányfő. Az erről szóló rendelet jelenik meg a közlönyben.A következő évben visszaadott 13. havi nyugdíj összege is 5 százalékkal emelkedik.

Ezért kellett lépni nyugdíjügyben

Orbán Viktor a beszélgetés elején azt mondta, módosítani kellett a költségvetést, mert a jegybank előre hozta az inflációs jelentését. A következő évben esedékes gazdasági körlményekhez kell alakítani a nyugdíjakat.

Origo/ Hír TV