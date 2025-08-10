Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 10. Vasárnap Lőrinc napja
Jelenleg a TV-ben:

Front

Következik:

Televíziós vásárlási műsorablak 10:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Orbán Viktor: cél, hogy Magyarországon, ha valaki gyermeket vállal, még anyagilag is járjon jobban

2025. augusztus 10., vasárnap 09:45 | Világgazdaság

A teljes termékenységi arányszám így egy nőre becsült értéke 1,27, egy évvel korábban 1,36 volt. A miniszterelnök is feltette a kérdést, miért nem születik elég gyerek. Magyarország más úton jár, mint a nyugati világ.

  • Orbán Viktor: cél, hogy Magyarországon, ha valaki gyermeket vállal, még anyagilag is járjon jobban

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

A miniszterelnök a Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amely a gyermekvállalás problematikájával foglalkozik. Orbán Viktor azt a kérdést feszegette, hogy miért nem születik elég gyerek. Két elmélet van arra, hogy miért születik kevesebb gyermek – kezdte bejegyzését a magyar miniszterelnök.

Az egyik szerint megváltoztak az emberek. Más életfilozófiát követnek. Egy gyermek sok törődést és erőfeszítést igényel. E helyett az emberek egy kényelmesebb életet választanak. 

A másik elmélet szerint mindenfajta akadályok vannak, ezért a fiatalok úgy döntenek, hogy később vágnak bele a gyerekkel együtt járó felelősségteljes, felnőtt életbe, halogatják a házasságot, halogatják a gyermekvállalást.

A nyugatiak erre azt a választ adják, hogy a világon sok ember van, akik úgyis el akarnak jönni onnan, ahol vannak. Engedjük hát be őket ide magunk közé. Többen leszünk, a kevesebb saját gyereket kipótoljuk idegenekkel. Darab-darab, és akkor a végén a gazdaság teljesítőképessége nem hanyatlik, fenntartható lesz az életszínvonal – állította.

Orbán Viktor szerint ez a migráció végső oka. Egyes országok hagyták, hogy olyan mértékű külföldi beáramlás történjen a saját országukba, amely végül már megváltoztatta a nyugat-európai nagyvárosok kulturális arculatát is. Több a külföldi az iskolákban, mint a saját gyermek, nő a terrorveszély, romlik a közbiztonság.

Magyarország azonban másban látja a moldás. "Mi nem erre az ösvényre léptünk. Mi azt mondtuk, hogyha az életben vannak akadályok, amelyek nehezítik a fiatalok számára a családalapítást, különösen anyagi természetű akadályok, akkor azokat mozdítsuk el. Csináljunk egy olyan családbarát politikát, amelyben a vágyott gyerekek megszületnek!" – jelentette ki. Végül pedig ígéretet tett és azt írta: legyen az a célunk, hogy Magyarországon, ha valaki gyermeket vállal, még anyagilag is járjon jobban!

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

További híreink

Sokkot kaptak a kutatók! Ennyit számít, mit eszünk!

Takács Péter: Az EESZT újra zavartalanul működik, az e-receptek kiváltásának nincs akadálya

"Csak 13 napig volt itt" - összetört a tévés, meghalt újszülött kisfia

A Szoboszlainak hálás Kerkez leleplezte, mi áll a különös döntés hátterében

Így tedd el a kovászos uborkát, egész télen roppanós marad

Elképesztő magyar siker: a Hunyadi-sorozat főszereplője egy világmárka új arca lett

Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó

Ezekkel a pilótákkal vágnak neki a 2026-os évnek a Forma-1-es csapatok

Megvan a Fradiban a potenciál, de még távoli a BL-szint

További híreink

Megvan a Fradiban a potenciál, de még távoli a BL-szint

Ruszin-Szendi Romulusz a zsírleszívást választotta a sportolás helyett, míg Bőröndi Gábor átúszta a Balatont + videó

Felfoghatatlan tragédia: férjével együtt hunyt el autóbalesetben a 30 éves Szigeti Barbara Júlia mentős

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak
2
Felfoghatatlan tragédia: férjével együtt hunyt el autóbalesetben a 30 éves Szigeti Barbara Júlia mentős
3
Takács Péter: Az EESZT újra zavartalanul működik, az e-receptek kiváltásának nincs akadálya
4
Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó
5
Európában tovább nőttek az aggályok az iszlám női ruhaviselet miatt
6
Megint hatalmas balhé borzolja a kedélyeket Szolnokon
7
Ruszin-Szendi Romulusz a zsírleszívást választotta a sportolás helyett, míg Bőröndi Gábor átúszta a Balatont + videó
8
A Palesztin Hatóság figyelmeztetése
9
Dopeman: Magyar Péter követői „izomtiborrá” szívták magukat + videó
10
Nógrádi György: Oroszországgal a világ ügyeit, Ukrajnával a kétoldalú kapcsolatokat lehet megtárgyalni + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!