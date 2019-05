Orbán Viktor: Brüsszelben kell változást elérni

Műsorváltozás: A Bayer show-t ma 18 óra 30 perctől láthatják, 19 órától pedig választási műsorunk kezdődik. Az Európai Parlament magyar tagjainak választásán vasárnap reggel 13 óráig a szavazásra jogosultak 24,01 százaléka adta le szavazatát a magyarországi szavazókörökben; a fővárosban 29,06 százalék. Az a választó, aki még nem adta fel postán a levélszavazatát, még a szavazás végéig leadhatja valamelyik külképviseleten vagy az egyéni választókerületi székhelyek választási irodájában. Brüsszelben kell változást elérni ahhoz, hogy Magyarországon is biztonságban érezhessük magunkat - fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-üzenetében. A kormányfő azt mondta: „változást nem a politikusok, hanem a választópolgárok tudnak elérni, most vagy legközelebb öt év múlva”. Orbán Viktor miniszterelnök azt reméli, hogy az európai parlamenti választáson a bevándorlást ellenző erők egész Európában megerősödnek, és a bevándorlást ellenző politikai vezetők jutnak jóval nagyobb szerephez a következő öt évben. Kocsis Máté: mindenki menjen el szavazni, akinek fontos a határvédelem és a keresztény kultúra! Szilikonkarkötőt kapnak a Nemzeti Választási Irodától azok az első választók, akik a tavalyi országgyűlési választás óta váltak nagykorúvá, azaz választópolgárrá. Ha Magyarországon többsége lesz a bevándorlás-ellenes álláspontnak a választáson, akkor hétfőtől az EU jövőjéről szóló vitákban sokkal eredményesebben tudja a Fidesz-KDNP képviselni az álláspontját - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Fidesz alternatívájaként beszélt a Jobbikról Gyöngyösi Márton, a párt alelnöke, frakcióvezetője és mindenkit szavazásra biztat. Európa maradjon a béke kontinense, ezért támogatjuk a szociális és környezetbarát Európát, amelyet az MSZP-Párbeszéd közös programjában megfogalmaztunk - mondta Tóth Bertalan, a pártszövetség EP-listavezetője. Valóban a jövőnk a tét az európai parlamenti választáson, mert a klímaváltozás most a legnagyobb kihívás nem csak a kontinensen, de globálisan is - mondta Vágó Gábor, az LMP EP-listavezetője. A német kormány migrációs politikája csőd - mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Trócsányi László, a Fidesz-KDNP listavezetője optimista a részvételt és a várható eredményt illetően; úgy gondolja, sikerült elmondani a választópolgároknak az EP-választás tétjét. Az egyházi hagyomány és kultúra megőriz bennünket kereszténységünkben, hitünkben, megerősíti nemzeteinket és mélyíti a nemzetek közötti barátságot – mondta Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Gulyás Gergely vehette át a Német-Magyar Barátság díjat a Német Gazdasági Klubtól. A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy nem csak gazdasági, hanem társadalmi és történelmi szálak is összekötnek bennünket Németországgal. Szerbia legelkötelezettebb barátja Magyarország, a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy Szerbia előnyös európai uniós csatlakozási szerződést köthessen - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Mintegy 40 milliárd forintot fordít a kormány a 2014-2020-as időszakban a Széchenyi 2020 programban a nemzeti park igazgatóságok csaknem száz projekt keretében megvalósuló fejlesztéseire - mondta László András miniszteri biztos. Műsorváltozás: A Bayer show-t ma 18 óra 30 perctől láthatják, 19 órától pedig választási műsorunk kezdődik. Egymás kezét fogva mintegy ezren tiltakoztak Csíkszentmárton központjában az úzvölgyi osztrák-magyar katonatemetőben végrehajtott illetéktelen beavatkozás, és Lászó Antal csíkszentmártoni alpolgármester hatósági meghurcolása ellen. A korábbiaknál jóval kevesebben, mintegy háromezren vonultak utcára a kormány intézkedései ellen tiltakozva sárga láthatósági mellényben Franciaországban. A brit pénzügyminiszter szerint Theresa May távozó miniszterelnök utódja aligha tudná kivezetni az Egyesült Királyságot az Európai Unióból. Az antiszemitizmus erősödése miatt nem javasolja a Németországban élő zsidóknak a kipa nyilvános viselését a német szövetségi kormány antiszemitizmus elleni kormánybiztosa. Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter a nyilatkozatra reagálva leszögezte, hogy az államnak garantálnia kell a vallásgyakorlás szabadságát, ezért nagyobb éberségre és határozottabb fellépésre szólította fel a hatóságokat. Az izraeli államfő megdöbbent azon, hogy nem javasolják a kipa viselését Németországban. Továbbra is keresik a lyoni robbantás feltétezett elkövetőjét. A detonációban legkevesebb 13 ember megsebesült, köztük egy nyolcéves kislány. A válás feltételének eltörlésére szavazott az írországi referendumon a szavazók túlnyomó többsége. Abdullah Öcalan bebörtönzött kurd lázadóvezér felhívására felhagytak tiltakozó éhségsztrájkkukkal a kurd parlamenti képviselők és a volt PKK-vezető több ezer híve, Törökországban. Már több mint 587 kilométeren van árvízvédelmi készültség a magyarországi folyókon, a Duna Budapestnél vasárnap délután tetőzik, a Tisza Záhony alatt még árad - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Több tízmillió forint értékű marihuánát foglalt le a rendőrség Pomázon és Budapesten, négy férfit őrizetbe vettek. A tűzoltók négy vízsugárral oltották el a mintegy 500 négyzetméteren lángoló hulladéklerakó-telepet Nagykanizsán. Május 27-én, hétfőn újraindul a menetrend szerinti vonatközlekedés a Keleti pályaudvaron - jelentette be Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója. Labdarúgó Magyar Kupa: MOL Vidi FC-Budapest Honvéd 2:1 A magyar férfi röplabda-válogatott 3:1-re nyert a bosnyák csapat ellen az Európa-liga ezüst divíziójának első, nyíregyházi fordulójában. Szilágyi Áron legjobb magyarként a nyolcaddöntőig jutott a moszkvai férfi kard Grand Prix-n.