Orbán Viktor: Brüsszelben egy szervilis baloldali magyar kormányt akarnak

Magyar modell az orosz kapcsolatban

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején az oroszországi tárgyalásról azt mondta, maga a helyzet különleges volt. A nemzetközi helyzet nagyon feszült állapotban van. A mi célunk a magyar-orosz kapcsolatok javításáról szólt, de a nemzetközi közvéleményt a katonai helyzet érdekelte. Részesei vagyunk ennek a konfliktusmezőnek - mondta a kormányfő. A magyar modell szerint lehet sikeres együttműködést kialakítani Oroszországgal.

Jégtörők vagyunk

Orbán Viktor szólt arról, hogy mind a németek, mind a franciák sikeresen együttműködnek gazdasági téren az oroszokkal. Magyarország alkalmas jégtörő szerepre, mivel mi is békét akarunk - mondta a kormányfő. Mi tettük meg az első lépést - tette hozzá.Utánunk a német és a francia kancellár is Moszkvába látogat majd.

Orbán Viktor: Magyarországnak van tekintélye

Orbán Viktor beszámolt arról, hogy kilenc javaslatból nyolcban sikerült megállapodni. Sok munka van abban, hogy jó viszonyunk legyen Oroszországgal. A kormányfő elmondta, hogy Magyarországnak van tekintélye, ezért lehet javaslatokat tenni - tette hozzá. Van önálló politikánk és a magyar érdek jelen van a világpolitikában.Sokan idejönnének gyárat építeni, befektetni és együttműködést keresni. Az elmúlt 12 évben barátokat gyűjtöttünk.

Magyarország már most klímabajnok

A legfontosabb, hogy Magyarország energiafüggőségét megvalósítsuk, ha Paks 2 megépül és a naperőmű-fejlesztés befejeződik, akkor 2030-ra az energiaellátásunk 90 százaléka Co2-mentes lesz - ismertette Orbán Viktor. Magyarország már most klímabajnok - tette hozzá. A kormányfő szerint csak orosz gázzal lehet fenntartani a jelenlegi energiaellátási rendszerünket, míg LNG nem érkezik elég. Orbán Viktor ismertetése szerint Magyarországon akkor is lesz gáz a következő években, ha bármi történik Ukrajnában, mert a szállítási útvonal elkerüli az országot.

"A rezsicsökkentés a baloldal állításával szemben fenntartható"

Orbán Viktor a hosszútávú gázszerződésről azt mondta, hogy korábban a szakemberek nem javasolták azt. Ha nem lenne hosszútávú szerződésünk, akkor most lényegesen kevesebb gáz lenne itthon, és így meg lehet védeni a rezsicsökkentést. A rezsicsökkentés a baloldal állításával szemben fenntartható - mondta a kormányfő. Az év végére megvalósulhat a debreceni oltóanyaggyárban a Szputnyik vakcina gyártása, bár ez jogilag egyáltalán nem könnyű dolog.

Újabb vakcinát gyárthatnak Debrecenben

Ha a helyzet továbbra is így marad, akkor tudunk majd az oroszokkal Szputnyikot gyártani, és ennek egy részét el tudjuk külföldre adni - ismertette Orbán Viktor. A kormányfő közölte az EU most azt nézi, hogy milyen európai gyártóhálózatot lehet felépíteni, és ebbe Debrecen is belekerülhet.

Birodalmat akarnak Brüsszelben

Orbán Viktor szólt arról is, hogy amíg a tagállamok eltűrik, addig Brüsszel mindent elkövet a jogainak a kiterjesztésében. Egy európai birodalomban gondolkoznak sokan, és akkor a magyar függetlenség csorbulhat. Brüsszel egy liberális birodalmat akar, és el akarnak minél több jogot venni a tagállamoktól - mondta a kormányfő. Jó példa erre a helyreállítási alap körüli vita, ahol Brüsszel be akarja engedni az LMBTQ-propagandát az iskolába.Ha nem módosítjuk a törvényeket, akkor nem kapunk pénz - tette hozzá.

Brüsszelben egy szervilis baloldali magyar kormányt akarnak

Magyarországon és Lengyelországon túl a többi tagállam érdekét is sérti az egész eljárás, és nem engedjük a nemzeti jogaink csorbítását - mondta Orbán Viktor. A kormányfő szerint Brüsszelben egy szervilis magyar kormányt szeretnének, és ezt nyíltan el mondták.

Sok dologra büszke lehet az ország

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy sok dologra büszke lehet minden magyar (25 éven aluli adómentessége, 13. havi nyugdíj, szja visszafizetés), és mindenki egy lépést mehet előre évente. Közben pedig jönnek újságírók, akik fake news szerűséget írnak, és ez joggal bosszant mindenkit - tette hozzá.Mellőzni nem lehet a magyar és lengyel érdeket, és végül ez számít.

Magyarország előre megy és nem hátra

Orbán Viktor elmondta, mindenki látja, hogy a nemzeti vagyon nő és épül az ország, így vissza tudjuk adni a gyermeket nevelő családoknak a befizetett szja-t. Magyarország előre megy, és nem hátra.Magyarország történetének legkorruptabb kormánya, a Gyurcsány-Bajnai kormányok idején hátra felé mentünk.

A szorongás és a félelem kezd elpárologni a járvány kapcsán, és ezért lehetett a védettségi igazolvány érvényességét meghosszabbítani május 1-ig - zárta a kormányfő.



