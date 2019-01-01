2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Orbán Viktor: Boldog új évet, Magyarország

Hír TV

2019. január 1., kedd 08:27

A miniszterelnök Brazíliából köszöntötte az új esztendőt.

Boldog új évet, Magyarország – írta legújabb Facebook-fotójához Orbán Viktor. A kormányfő Jair Bolsonaro elnöki beiktatására látogatott el a dél-amerikai országba. A magyar miniszterelnök egyike annak a tizenkét állam- és kormányfőnek, aki jelen lesz a január elsejei eseményen. Részt vesz a portugál elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is, az Egyesült Államokat Mike Pompeo külügyminiszter képviseli.

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