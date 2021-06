Orbán Viktor beszámolt a legújabb kormányzati lépésekről

Orbán Viktor világosan felvázolta a következő hónapok legfontosabb kérdéseit

Orbán Viktor pártelnökként kijelölte a fő irányokat, amelyek a legfontosabb kérdések lesznek az elkövetkezendő időszakban, illetve a választási kampányban – így értékelte Deák Dániel, hogy a kormányfő szerdán este Debrecenben azt mondta,hogy a járvány és a bevándorlás mellett a legnagyobb veszély, ami fenyegeti az országot, az az, ha Gyurcsány újra a hatalom közelébe kerül. A XXI. Század Intézet elemzője szerint az Unió határaihoz érkező illegális migránsok száma alapján könnyen elképzelhető, hogy hamarosan megismétlődik a 2015-ös migrációs hullám, de 2015-höz képest szerencsére több partnere is lett Magyarországnak ebben a kérdésben. Szólt arról is, hogy a baloldal vezetője egyértelműen Gyurcsány Ferenc, aki előretolt bábként tekint Karácsony Gergelyre, ez pedig komoly veszélyt jelent az országra nézve, hiszen Gyurcsány Ferenc és a mögötte álló szakmai stáb kiegészülve a többi balliberális párttal adóemelésekre és megszorításokra készül.

Orbán Viktor: A következő évtizedet a járványok és a migráció határozza meg

A következő évtizedet a járványok és a migráció határozza meg, és ennek súlyos hatása van az európai kereszténydemokráciára - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Glas Koncila horvát hetilapnak.

Ez a dolog aggasztja Orbán Viktort

Orbán Viktor a beszélgetés elején azt mondta, hogy az oltások tekintetében van egy másfél-két hónapnyi előnye Magyarországnak a többi uniós országgal szemben. Az élet újraindításában is jól állnak, de a kormányfőt aggasztja, hogy 3 millió ember nem oltotta be magát.

Orbán Viktor: Senki ne üljön fel ennek a nyári hangulatnak

Ahogy a közvetlen veszély enyhül, akkor a magyarok úgy gondolják, hogy nincs gond, de a kormányfő szerint továbbra is arra biztatott mindenkit, hogy oltassa be magát. Aki nincs beoltva, azt meg fogja találni a vírus - mondta Orbán Viktor. Senki ne üljön fel ennek a nyári hangulatnak - tette hozzá. Aki be van oltva az a mostani tudásunk szerint védett a vírusvariánsokkal szemben.

Csak az oltás a megoldás

Orbán Viktor elmondta, hogy a különféle variánsok pont azokat találhatják meg, akik nem oltatták be magukat. A vírussal szemben egyedül az oltás jelent megoldást.

Orbán Viktor: Ez a törvény a gyermekek védelméről szól

Orbán Viktor a pedofilellenes törvényről elmondta, hogy érdemes elolvasnia mindenkinek. A 18 év fölöttiekre eleve nem vonatkozik, és nem is akarunk olyan törvényt elfogadni, ami 18 év felettiekre vonatkozik. Ez a törvény a gyermekek védelméről szól, és a gyermekek szexuális nevelése kizárólag a szülőre tartozik - tette hozzá. Ezen az alapon áll az egész jogszabály.

Uniós ügy is

Orbán Viktor szólt arról is, a 18 évet ki kell várni, és akkor mindenki dönthet arról, mit akar csinálni. Az iskolának és az államnak a szülők jogait tiszteletben kell tartani. Az EU jövőjéről szóló vita is arról dönt, hogy ki dönt a gyermekek neveléséről. A kormányfő nem tart attól, hogy kötelezettségszegési eljárás indul a törvény miatt.

Az adóemelés az életszínvonal romlását hozná

Orbán Viktor szerint a gazdaság rugalmasságát korlátozó intézkedések eleve nem jók.Most képesek vagyunk a versenytársainknál olcsóbban és jobb minőségben élelmiszert és ipari terméket eladni, ebből él az ország.

Ami ezt a képességünket csökkenti, az lerontja a versenyképességet, tehát rosszabbul fogunk élni - tette hozzá. Nem fogadunk el kívülről ránk erőltetett adókat. A mostani adórendszer megváltoztatása az életszínvonal romlásához fog vezetni - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor: Most nem tartalékolni kell

A legfontosabb, hogy Magyarország ne hitelfelvevő, hanem hitelfolyósító legyen, de ezt még nem sikerült elérni - mondta a kormányfő. Orbán Viktor szólt arról is, hogy most egy nehéz helyzetben vagyunk, amikor vissza kell állítani az élet korábbi karakterét. A liberálisok azt mondják, hogy most kell tartalékokat felhalmozni, de ezzel nem értek egyet. Most nem tartalékolni kell.

Valamilyen változás lesz

Orbán Viktor elmondta, hogy az elfogadott költségvetés helyes, ezért megszavazta. Általában is igaz, hogy keresni kell azokat a lehetőségeket, amikor minél több kérdésben be tudjuk vonni az embereket. Most különleges helyzetben vagyunk, de a közhangulat azt mondja, hogy nem zökken vissza az élet a korábbi keretek közé - tette hozzá. Valamilyen változás lesz.

Orbán Viktor: A migráció rossz dolog

Orbán Viktor szólt arról is, hogy a biztonságot előtérbe kell helyezni. A nemzeti konzultációban az élet szervezésének a tartópilléreit kell letenni, izgalmas konzultáció lesz - tette hozzá. A migrációról azt mondta a kormányfő, hogy a jövő heti uniós csúcson is téma lesz ez.Óriásit nőtt a migrációs nyomás, így ismét előkerült a kötelező átvétel. A migráció rossz dolog, és az alapeszméje is rossz dolog -mondta a kormányfő.

A migrációt kibocsátó országokon kell segíteni

Orbán Viktor közölte, hogy a migráció nem iktatható ki, de az nem megoldás, hogy idevonzzuk őket, hanem az a cél, hogy minél hamarabb visszatérjenek az otthonukba. A kiinduló országoknak kell segíteni - tette hozzá. Az EU más eszméket vall, ezért vita lesz. A másik nagy téma a klímavédelem lesz. A mi véleményünk, hogy a klímarombolóknak kell a költségeket megfizetni - tette hozzá.

Mennek-e magyar katonák Maliba?

Orbán Viktor közölte, hogy négy migrációs védvonal védi az országot: az első Afganisztán és Mali, ezt követi a Földközi-tenger és Törökország, a következő vonal Szerbia déli határa, majd pedig a szerb-magyar határ. Afganisztánban nemcsak a nemzetközi érdekeket, hanem magunkat is védtünk - tette hozzá. Maliban még nem veszünk részt, de folyamatosan vizsgáljuk a katonai részvétel lehetőségeit.

Origo