Orbán Viktor: Február 1-jéig meghosszabbítják a korlátozó intézkedéseket

Február 1-jéig meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket, a középiskolákban is marad az online oktatás - jelentette be a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta: az a célja, hogy 2021 kiemelkedően jó éve legyen a magyaroknak. Már 31 500 egészségügy dolgozó kapta meg az oltást és az idősotthonokban is elkezdődött a dolgozók és a lakók beoltása - közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta: a jövő héten megérkezhet a Moderna vakcinája Magyarországra A középiskolák január 11. után se álljanak vissza a tantermi oktatásra - ezt javasolja az operatív törzs. Az oktatásért felelős államtitkár elmondta, a kormány a többi intézkedéssel együtt dönt majd erről is. Maruzsa Zoltán közölte: az óvodák és általános iskolák hétfőn rendben folytatták az oktatást. Jelenleg 12 óvodában és 14 általános iskolában van rendkívüli szünet, illetve digitális oktatás. A Demokratikus Koalíció a kormányt tartja felelősnek a válságért, a munkanélküliségért és a gazdasági visszaesésért. Magyarországon tömeges munkanélküliséget és gazdasági visszaesést Gyurcsány és a baloldal csinált - közölte a Fidesz. Gyurcsány Ferenc és a baloldal kormányzása alatt egymillió embert tettek munkanélkülivé és tönkretették az országot - emlékeztetett a Fidesz. Kedvező adózási feltételeket és csökkenő adminisztrációs terheket biztosít a kormány az új családi gazdaságokról szóló törvényben a gazdálkodóknak – mondta Nagy István agrárminiszter. A japán vállalatok döntő szerepet játszanak a magyar gazdaság növekedésében, a világjárvány alatt eddig 19 japán vállalat összesen 21 milliárd forintnyi beruházást hajtott végre Magyarországon - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Állami támogatással a többszörösére bővíti a magyarországi termelését az akkumulátor-alkatrészeket gyártó koreai Sangsin - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Belehalt sérüléseibe a kórházban egy amerikai rendőr, aki a Capitolium tüntetők általi ostromában sebesült meg. „Hazai terroristának” nevezte az amerikai törvényhozás épületét ostromló lázadókat Joe Biden megválasztott amerikai elnök, aki Donald Trump távozó elnököt okolta a fővárost megrázó erőszak miatt. A Fehér Ház egyhangúlag elítélte a Capitolium ostromát, a törvénysértőket pedig felelősségre kell vonni - közölte Kayleigh McEnany, Donald Trump amerikai elnök szóvivője. Elítélte az amerikai törvényhozás székházánál elkövetett erőszakot Chris Miller amerikai ügyvezető védelmi miniszter. Donald Trumpnak az elnöki hivatalból való azonnali felmentését követelte Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke az Egyesült Államok alkotmányának 25. kiegészítése alapján. Joe Biden megválasztott amerikai elnök Donald Trump jelenlegi elnök kormányzatára hagyja Trump elmozdításának kérdését - közölte nyilatkozatban Andrew Bates, Joe Biden egyik tanácsadója. Lemond tisztéről a Capitolium rendőrségének főnöke, Steven Sund január 16-i hatállyal a kongresszus épületének szerdai ostroma, illetve annak sikertelen megakadályozása miatt. Lemondott Donald Trump kormányzatának oktatásügyi minisztere is, követve a közlekedési tárca vezetőjét. Ugyancsak beadta lemondását a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának négy tekintélyes tagja. Nem vizsgáztak jól sem a washingtoni, sem a capitoliumi rendfenntartók - mondta Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője Magyarország élőben című műsorunkban. A koronavírus-fertőzöttek száma meghaladta a 88 milliót, a halálos áldozatoké pedig az 1,89 milliót a világon. 49 millióan meggyógyultak. Százezerből egy embernél váltott ki heves allergiás reakciókat a BioNTech és a Pfizer cégek koronavírus elleni oltóanyaga az Egyesült Államokban - számoltak be amerikai egészségügyi szakemberek. Együttműködésről állapodott meg a CureVac és a Bayer német gyógyszergyártó vállalat az előbbi által az új típusú koronavírus elleni, jelenleg kísérleti fázisban lévő vakcinájának engedélyeztetése, illetve hatékony szétosztása érdekében. Tovább gyorsult Ukrajnában a koronavírus-járvány terjedése, az előző napihoz képest mintegy kétezerrel több, csaknem kilencezer új fertőzöttet jegyeztek fel. A járvány kezdete óta Montenegróban a lakosság mintegy tíz százaléka már megfertőződött az új koronavírussal - derült ki a közegészségügyi intézet jelentéséből. Olaszországban a kormány július 31-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatti egészségügyi veszélyhelyzetet. Spanyolországban meghaladta a kétmilliót a járvány kezdete óta igazolt koronavírus-fertőzöttek száma. A koronavírus-járvány miatti korlátozások Franciaországban legalább január végéig érvényben maradnak, és az éjszakai kijárási tilalom kezdetét várhatóan újabb tíz megyében előrébb hozzák - jelentette be Jean Castex miniszterelnök. A koronavírusnak a korábbinál sokkal fertőzőbb, az Egyesült Királyságban azonosított változatának két kockázatos gócára bukkantak Franciaországban, az egyikre Bretagne-ban, a másikra a fővárosi régióban. Oroszországban már 60 457 halálos áldozata van az új típusú koronavírus-járványnak, az elmúlt 24 óra alatt 506-an vesztették életüket. A jövő héttől naponta több százezren kaphatják meg a koronavírus elleni oltást az Egyesült Királyságban - jelentette be Boris Johnson brit miniszterelnök. A jövő héttől csak azok utazhatnak be külföldről Angliába, akik indulásuk előtt koronavírus-szűrésen vesznek részt és a teszt eredménye negatív - közölte a brit közlekedési minisztérium. Március végéig minden 16 évesnél idősebb izraeli hozzájuthat a koronavírus elleni oltáshoz - jelentette a 12-es kereskedelmi TV. Rekordot döntött az egy napon belüli új koronavírus-fertőzöttek, mind pedig a járvány miatt elhalálozottak száma az Egyesült Államokban - adta hírül az ország járványügyi központja. Texasban is felbukkant a koronavírusnak az a változat, amelyet először Angliában azonosítottak, és amely fertőzési képessége jóval erőteljesebb a korábbi variánsoknál - adta hírül a texasi egészségügyi hatóság. Meghaladta a koronavírus-járvány halottainak száma Brazíliában a 200 ezret - adta hírül az ország egészségügyi minisztériuma. Vészhelyzetet hirdetett a japán kormány a koronavírus-járvány miatt Tokióban és a szélesebb agglomerációban, miután újabb rekordot döntött meg a naponta diagnosztizált új fertőzöttek száma. Húsz ház égett részben vagy teljesen le a Csíkszereda városhoz tartozó Csíksomlyó nyomornegyedében csütörtök este kiütött tűzben - közölte az Agerpres román hírügynökség. Anyagi és egyéb támogatást is kap az Újpesten megkéselt rendőr és járőrtársa - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Az elmúlt napok csapadékos időjárásának hatására a Kraszna folyón árhullámok indultak el, ezért a magyarországi szakaszon elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornász is regisztrált a koronavírus elleni védőoltásra. Négy autó ütközött össze a 35-ös főúton Polgár és Tiszaújváros között, a 21-es kilométernél, ezért a főutat lezárták - közölte az Útinform. Jégkorong Erste Liga: FTC-Telekom - Gyergyói Hoki Klub 3:0; Dunaújvárosi Acélbikák -Corona Brasov Wolves 5:4; Titánok - Sport Club Csíkszereda 3:8; Opten Vasas HC - MAC HKB Újbuda 2:5 A Ferencvárosban folytatja pályafutását Kozák Danuta, miután az ötszörös olimpiai bajnok kajakos és eddigi klubja, az Újpesti Torna Egylet nem hosszabbította meg tavaly év végén lejárt szerződését. Az idény során már másodszor váltott vezetőedzőt a Diósgyőri VTK labdarúgócsapata, Geri Gergely helyét a horvát Zoran Zekic vette át.