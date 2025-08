Orbán Viktor bemutatta a digitális honfoglalás első csoportjait és azok vezetőit

Megosztás itt:

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

Orbán Viktor közösségi média bejegyzésében elmondta, a digitális honfoglalás megkezdődött. Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott: „Az egyes számú Digitális Polgári Kör megalapítása óta valóságos online forradalom zajlik Magyarországon.

Megkezdődött a digitális honfoglalás, már 55 ezer tagunk van. Több mint ezer Digitális Polgári Kör alakítására irányuló kérelem is beérkezett hozzánk. A pályázatok folyamatos elbírálás és bejegyzés alatt állnak."

„Az első 25 Digitális Polgári Kört már be is jegyeztük, a többiek is jó úton vannak, te se maradj ki a digitális nemzeti honfoglalásból. Csatlakozzatok, minden információt megtaláltok kommentben” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

A Digitális Polgári Kör honlapján az első 25 Digitális Polgári Kör megtalálható, a mottó hangsúlyozza:

Arra szövetkezünk, hogy megvédjük kultúránkat, nyelvünket és identitásunkat – az online világban is. A mi nemzedékünkre hárul a digitális szabadságharc megvívásának kötelessége. Élj a Kárpát-medence bármely szegletében, közöttünk te is alakíthatod a magyarság sorsát.

Az első 25 Digitális Polgári Kör és vezetőik:

Szuverenitásvédelmi – Szánthó Miklós

Gazdálkodj okosan – Palóc André

Üzleti – Nagy Elek

Sportolók – Baji Balázs

Háborúellenes – Kiss Rajmund

Drogellenes – Horváth László

Migrációellenes – Dezső Tamás

Gyermekvédelmi – Király Nóra

Külhoni magyarok – Zsigmond Barna Pál

Roma – Sztojka Attila

Vidéki – Gyopáros Alpár

Egészséges nemzetért – Takács Péter

Nevelési-oktatási – Balatoni Katalin

Női – Marsi Anikó

Zebra – Kocsis Máté

Bántalmazott nők – Vitályos Eszter

Fradi – Kubatov Gábor

Tudomány és AI – Jakab Roland

Budapesti – Szentkirályi Alexandra

Büszkeség – Schmidt Mária

Jó arcok – Dopeman

Beszélgető – Skrabski Fruzsina

Nemzetek Európája – Bóka János

Családokért – Gyurkó Kata

Keresztény – Máthé Zsuzsa

Fotó: Facebook / Orbán Viktor