Belföld

Orbán Viktor: Magyarország az egyetlen hely Európában, ahol egy békecsúcsot meg lehet tartani + videó

2025. október 17., péntek 08:12 | HírTV
csúcstalálkozó Orbán Viktor békepárti erők

Magyarország az egyetlen békepárti ország, amely az elmúlt három évben nyíltan, hangosan, cselekvő módon a béke pártján állt – mutatott rá a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

  • Orbán Viktor: Magyarország az egyetlen hely Európában, ahol egy békecsúcsot meg lehet tartani + videó

Nem is nagyon volt más lehetőség, ha belegondolunk. Tehát, ha Erópában akarták tartani, Európán kívül azért sok hely van, ahol meg lehet tartani egy találkozót (...) De ha Európában akarták és az orosz-ukrán háború mégiscsak egy Európában zajló háború és ránéztek a térképre és megnézték a vezetőket, akkor az hamar kiviláglik, hogy és lényegében ma az egyetlen hely Európában, ahol egy ilyen találkozót meg lehet tartani – mondta el Orbán Viktor. 

