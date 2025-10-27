Orbán Viktor bejelentette, hogy mikor találkozik Donald Trumppal

Megosztás itt:

Orbán Viktor a La Repubblica című olasz lapnak nyilatkozva elárulta, hogy jövő héten Washingtonba látogat, és tárgyalásokat fog folytatni Donald Trump, amerikai elnökkel. A miniszterelnök a pápai audiencia után az utcán beszélt az olasz sajtónak, hangsúlyozva, a jövő hét második felében az Egyesült Államokba utazik, ahol a magyar gazdaság számára fenntartható energetikai beruházásokról egyeztetnek. A kormányfő kiemelte, hogy Magyarország nagymértékben függ az orosz kőolajtól és földgáztól, amelyek hiánya az energiaárak drasztikus emelkedését és ellátási zavarokat okozhat.

Újságírói kérdésre Orbán megerősítette, hogy a nemrég bevezetett amerikai szankciók magyar szempontból hibás döntésnek bizonyultak, és tárgyalásokat kezdeményez a helyzet megoldására, különösen Magyarország érdekeit szem előtt tartva.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel folytatott megbeszéléseiről szólva kifejtette, hogy az európai gazdaság jövője lesz a téma, mivel az ukrajnai háború ügyében Európa szerepe minimálisra csökkent, a kérdést „kiszervezték az amerikaiaknak és az oroszoknak”.

Fotó: Shutterstock