Az Indexhr hírportál értesülése szerint a magyar miniszterelnök idén is beiktatott egy rövid nyaralást a napirendjébe, méghozzá Horvátországban. Goran Pečarević, a Villa Kaliopa étterem tulajdonosa egy Orbán Viktorral készült közös fotót is posztolt a Facebookra. A megosztott fényképen a magyar miniszterelnök szalmakalappal a kezében látható.

