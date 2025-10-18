Orbán Viktor azt üzente, hogy október 23-ai békemeneten „legyünk ott minél többen”

Megosztás itt:

Ahogy a HírTV és a Magyar Nemzet is már beszámolt róla, október 23-án a békemenetre való gyülekezés délelőtt kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren, az összegyűlt tömeg pedig a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre, ahova még Orbán Viktor beszéde előtt megérkezik a menet.

Valamint már azt is tudni, hogy Donald Trump amrikai elnök Budapesten fog tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a békéről. Az amerikai elnök azt is elmondta pénteken, hogy miért döntött így: azért lesz Budapesten a találkozó, mert Orbán Viktort kedveli és Magyarország egy biztonságos ország. Emellett azt is kiemelte, hogy kivételes vezetőnek tartja a magyar miniszterelnököt, aki szerinte rendkívül jó munkát végez és jó házigazdája lesz a béketárgyalásnak.

Fotó: Shutterstock