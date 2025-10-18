Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 18. Szombat Lukács napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Orbán Viktor azt üzente, hogy október 23-ai békemeneten „legyünk ott minél többen”

2025. október 18., szombat 13:28 | Magyar Nemzet
október 23. békemenet Orbán Viktor Donald Trump

Október 23-án csatlakozz te is a Békemenethez, és mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete! – hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette: „legyünk ott minél többen”.

  • Orbán Viktor azt üzente, hogy október 23-ai békemeneten „legyünk ott minél többen”

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Ahogy a HírTV és a Magyar Nemzet is már beszámolt róla, október 23-án a békemenetre való gyülekezés délelőtt kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren, az összegyűlt tömeg pedig a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre, ahova még Orbán Viktor beszéde előtt megérkezik a menet.

Valamint már azt is tudni, hogy Donald Trump amrikai elnök Budapesten fog tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a békéről. Az amerikai elnök azt is elmondta pénteken, hogy miért döntött így: azért lesz Budapesten a találkozó, mert Orbán Viktort kedveli és Magyarország egy biztonságos ország. Emellett azt is kiemelte, hogy kivételes vezetőnek tartja a magyar miniszterelnököt, aki szerinte rendkívül jó munkát végez és jó házigazdája lesz a béketárgyalásnak.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Pisifantom tartja rettegésben a magyar város nyugdíjasait

Európai Bizottság: Vlagyimir Putyin beléphet az Európai Unió területére

Súlyos baleset történt Magyarországon, a mentőket is riasztani kellett

Zelenszkij megszólalt a budapesti békecsúcsról + videó

Minősíthetetlen szórakozás: Kifakadt az exkapitány a magyar válogatott alapembere miatt

Valami egészen abszurd történik Brüsszelben

Nézőpont Intézet: A kormánykritikus médiumok gazdaságilag is sikeresen működnek

Az orosz szörny olyan, mint a James Bond-filmek főgonoszai, másodpercek alatt kivégzi az ellenfeleit

Továbbra is zavarodottság jellemzi az Európa Unió vezetőit a budapesti békecsúccsal kapcsolatban + videó

További híreink

Továbbra is zavarodottság jellemzi az Európa Unió vezetőit a budapesti békecsúccsal kapcsolatban + videó

Bepöccent a német lakosság – a többség szerint le kell lőni a légterükbe érkező illegális drónokat

Sokkoló tragédia a síneken Veszprém és Kádárta között

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Európai Bizottság: Vlagyimir Putyin beléphet az Európai Unió területére
2
Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy tartóztassa le a budapesti békecsúcs résztvevőit + videó
3
Továbbra is zavarodottság jellemzi az Európa Unió vezetőit a budapesti békecsúccsal kapcsolatban + videó
4
Donald Trump közölte Zelenszkijjel: „itt az ideje megállapodni" a háború lezárása érdekében
5
Donald Trump ismét elismerően beszélt a magyar miniszterelnökről + videó
6
Bepöccent a német lakosság – a többség szerint le kell lőni a légterükbe érkező illegális drónokat
7
Vezércikk – Donald Trump rendkívüli bejelentése: Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal + videó
8
Sortűz alá vette a DK a gyónási titkot – a katolikus vezetés megdöbbent
9
Amerikáig menekült az október 7-ei vérengzésben résztvevő palesztin terrorista – letartóztatták
10
Magyar Péter szerint miatta találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!