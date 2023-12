Orbán Viktor azt tette, amit de Gaulle: Hazája érdekeit védte

Megosztás itt:

De Gaulle többször elhagyta a NATO katonai bizottságait és kilépett az EK (az Európai Unió) döntéshozói fórumaiból is, amikor kipattant a vita a tagállamok között a minősített többségi döntéshozatalról. Így

DE GAULLE AKKORI KIÁLLÁSA TEREMTETTE MEG EURÓPÁBAN A NEMZETI VÉTÓ LEHETŐSÉGÉT, ÉS A TÖBBSÉGI DÖNTÉSHOZATAL VISSZASZORULÁSÁT. EKKORTÓL ALAKULT KI A GYAKORLAT, HOGY A VITÁS KÉRDÉSEKBEN NEM SZÜLETIK DÖNTÉS EGÉSZEN ADDIG, AMÍG KONSZENZUS NEM ALAKUL KI RÓLA A TAGÁLLAMOK KÖZÖTT.

A magyar miniszterelnök is arra hivatkozott, ő úgy tanulta az európai jogot, hogy addig nincs európai döntés, amíg valakinek ellenvetése van.

Ezért is érthetetlen, hogy a többiek ennek ellenére is át akarták nyomni ezt a döntést, amelyről Orbán Viktor előre jelezte, hogy számára elfogadhatatlan.

A teljes cikket az Origo oldalán olvashatják IDE kattintva.