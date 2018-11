Orbán Viktor: Azok támadják Gruevszkit, akik a bevándorlást pártolják

A miniszterelnök szokásos pénteki interjújában azt mondta: a politikus olyan országot vezetett, amely a migráció szempontjából kulcsfontosságú volt, nélküle és a magyar határt is nehezebb lett volna megvédeni. Orbán Viktor hozzátette, garantálják Gruevszki biztonságát, a kiadatását pedig a magyar hatóságok vizsgálják majd meg.

„Mindig is úgy gondoltunk Macedóniára és ő rá személy szerint is, mint aki a szövetségesünk. Most az ember tisztességesen bánik a szövetségeseivel. Ha hozzánk fordul, akkor jár neki a tisztességes eljárás. Törvényenkívüliséget mi nem tudunk adni senkinek, hiszen a jogszabályok mindenkire vonatkoznak, de tisztességes eljárást tudunk adni és én örülök is annak hogy nem első eset ez, amikor egy másik állam volt vezetője, vezetői úgy gondolják, hogy Magyarországon tisztességes eljárásban lehet részük” – hangsúlyozta a kormányfő.