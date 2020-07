Orbán Viktor: Az Unió kérése ellentétes lenne a magyar emberek egészségéhez fűződő érdekével

170 ezer egészségügyi dolgozó kapja meg bruttó 500 ezer forintos juttatását a járvány idején tanúsított helytállásáért. Az egyszeri jutalomra a kormány 101 milliárd forintot biztosít - jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. 10 575 PCR-tesztből 3 lett pozitív a csaknem 18 ezer ember bevonásával májusban végzett országos, reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálaton - jelentette be Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Új maszkgyártó gép kezdte meg működését Budapesten - jelentette be Schanda Tamás parlamenti államtitkár. Alaptalannak nevezte a koronavírus-járvány kezelése miatt Magyarországot ért jogállamisági bírálatokat az Országgyűlés európai ügyek bizottsága előtti éves meghallgatásán Varga Judit igazságügyi miniszter. Az MSZP szerint a kormány visszaélt a koronavírus okozta helyzettel, mert a járványveszély idején az Országgyűlés és a kabinet számos olyan döntést hozott, amelyeknek nem volt közük a védekezéshez. Lemondásra szólította fel László Imrét Hoffmann Tamás, Újbuda korábbi fideszes polgármestere. Közétkeztetési szolgáltató nélkül maradt Józsefváros, az ideiglenesen megbízott cég ugyanis nem főz tovább - értesült a napi.hu. A Közbeszerzési Hatóság szerdán 50 millió forintra bírságolta a Józsefvárosi Önkormányzatot, mert kiderült, Pikó András polgármester jogsértően szerződött le a közétkeztetés ellátására. Kisebbségbe került Gödön a momentumos polgármester, miután az ellenzék kettészakadt - írja a Magyar Nemzet. A napilap beszámolója szerint a DK-LMP-Jobbik-tömb külön frakciót alakított és a Fidesszel együtt csökkentette Balogh Csaba hatalmát. Mától kell ismét fizetni a közterületi parkolásért. A Magyar Nemzet információi szerint azonban több budapesti kerületben már tegnap is szedtek parkolódíjat, például Ferencvárosban és Hegyvidéken is. A családvédelmi akcióterv az elmúlt tíz év legösszetettebb, legbőkezűbb és legeredményesebb családpolitikai intézkedéscsomagja; egy év alatt 200 ezer család jutott támogatáshoz és jelentősen javultak a népesedési mutatók - közölte a Kopp Mária Intézet. A gyermeknevelés támogatása a járványügyi készültség alatt sem állhat le, ezért az idén is 1,5 milliárd forintnyi támogatást vehetnek igénybe az önkormányzatok a gyermekétkeztetés fejlesztésére - jelentette be Varga Mihály a közösségi oldalán. A pénzügyminiszter kiemelte: a pályázat keretében konyhák, étkezők felújítására, fejlesztésére, vagy akár új konyhák létesítésére is lehetőség van. Mintegy 60 százalékkal nőtt a bölcsődei férőhelyek száma az elmúlt tíz évben, a bölcsődei ellátást nyújtó települések száma pedig a duplájára nőtt - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Szélesebb támogatotti kört megcélozva, 2,56 milliárd forintos keretösszeggel hirdette meg idén kárpátaljai szociális programcsomagját a magyar kormány. A gazdaságok újraindításával egy időben megindult a kapacitás-újraelosztási verseny világban, ebbe Magyarország is beszáll, hosszú tárgyalások állnak a kormány előtt Németországban - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Stuttgartból. Románia várja Magyarország részéről azt a megállapodás-tervezetet, amely alapján mielőbb el lehet kezdeni a tárgyalásokat a magyar gazdaságfejlesztési programról - erről Bogdan Aurescu román külügyminiszter nyilatkozott az Agerpres hírügynökségnek. Ismét migrációs válsághelyzetet hirdetett az észak-macedón kormány az ország északi és déli határszakaszán az illegális bevándorlók számának jelentős növekedése miatt - közölte a Vesti.mk. Romániában naponta több mint 300 embert diagnosztizálnak koronavírus-fertőzéssel, ezért továbbra is zárva maradnak a beltéri vendéglátóhelyek, a kormány elhalasztotta a lazítások július 1-re várt negyedik szakaszát. Ausztria utazási figyelmeztetést adott ki a Nyugat-Balkán hat országára: Szerbiára, Montenegróra, Bosznia-Hercegovinára, Észak-Macedóniára, Albániára és Koszovóra az új típusú koronavírus-járvány miatt - jelentette be az osztrák külügyminiszter. Olaszországban 30 illegális bevándorlóról bizonyosodott be, hogy koronavírus-fertőzött. A kórt egy szicíliai karanténhajón mutatták ki, amelyen mintegy 200 ember tartózkodik. Ünnepélyes keretek között nyílt újra a határ Spanyolország és Portugália között. Tovább lassult Ukrajnában a koronavírus terjedése, egy nap alatt 664 új fertőzéses esetet regisztráltak. Csehországban - néhány régió kivételével - megszűnt az arcmaszkok kötelező használata a tömegközlekedési eszközökön és a zárt termekben, szinte teljesen visszatért az élet a normális kerékvágásba a koronavírus-járvány után. Koszovóban 500 euróig terjedő büntetést róhatnak ki azokra, akik nem tartják be koronavírus-járvány miatt előírt intézkedéseket, tömeges rendezvényen vesznek részt, vagy nem hordanak maszkot zárt térben. Svájcban is kötelező lesz az utasoknak maszkot viselniük a tömegközlekedésben, mert ismét egyre több a koronavírus-fertőzés - jelentette be az egészségügyi miniszter. Az Egyesült Államokban az elmúlt 24 órában csaknem 53 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ez napi rekordnak számít - közölte a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház. Brazília korlátozza a külföldi állampolgárok beutazását a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében, a rendelkezés 30 napig érvényes - közölte a brazil kormány. Az Air France francia légitársaság 7600 munkahelyet szüntet meg a koronavírus-járvány következményeként lecsökkent tevékenységére hivatkozva. Ofir Akunisz, a regionális együttműködés minisztere szerint csakis Washington jóváhagyása után kerülhet sor a ciszjordániai annektálásra, várhatóan valamikor július folyamán. Az EU súlyos aggodalmát fejezi ki a Hongkongban újonnan életbe léptetett nemzetbiztonsági törvény kapcsán, amelyet Peking anélkül fogadott el, hogy az illetékes helyi hatósággal és a civil társadalommal érdemi előzetes konzultációt folytatott volna. Rendkívüli módon aggasztó az új kínai nemzetbiztonsági törvény, és Hongkong autonómiáját kikezdő alkalmazása hatással lesz az Európai Unió és Kína kapcsolatára - nyilatkozott Heiko Maas német külügyminiszter Berlinben. Boris Johnson brit miniszterelnök egyenes utalást tett arra, hogy London elindítja a brit állampolgárság megszerzését lehetővé tévő folyamatot az erre jogosult hongkongiak számára. Fegyveresek lemészároltak huszonnégy embert egy drogrehabilitációs központban Mexikóban, hetet pedig megsebesítettek, akik közül hárman súlyos állapotban vannak - közölte a rendőrség. Több mint 7,5 tonna kokaint foglaltak le a kolumbiai és az amerikai hatóságok közös akciójában - jelentette be a bogotái kormány. Korrupció vádjával börtönbüntetésre ítélt egy algériai bíróság két korábbi miniszterelnököt, valamint Abdelaziz Buteflika volt algériai elnök köréhez köthető több üzletembert. Hollandiában bujkáló magyar kábítószer-kereskedőt fogtak el a rendőrök - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A Kúria megállapítása szerint nem sérült a barátnőjét lúggal leöntő orvos fellebbezéshez való joga - közölte Kónya István, a legfőbb bírói fórum elnökhelyettese. Elfogott a rendőrség két férfit, aki egy nőt prostituáltként dolgoztatott 2017 óta Magyarországon, Németországban és Ausztriában - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Egy fiatal nő életét vesztette közúti balesetben Szolnok külterületén - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. Bogdán Ádám személyében válogatott kapust igazolt a bajnok Ferencváros labdarúgócsapata. Bódog Tamást nevezték ki a kupagyőztes Budapest Honvéd labdarúgócsapatának új vezetőedzőjévé.