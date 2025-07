Orbán Viktor: az ukrán csatlakozás tönkreteszi a gazdaságunkat + videó

Megosztás itt:

A miniszterelnök elmondta, Magyarországon a családok gázszámlája három és félszeresére, míg a villany esetében kétszeresére nőne, ha megvalósulna Zelenszkij terve, aki eltiltaná hazánkat és Szlovákiát attól, hogy orosz gázt és olajat vásároljon.

Nekünk csak egy okunk van: így döntöttek az emberek – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban arról, hogy a magyarok nem támogatják az ukrán EU-tagságot. A miniszterelnök szerint az uniós tagállamok nagy részében az emberek nemet mondanának Ukrajna csatlakozására.

,,Ha felvesszük Ukrajnát, felvesszük a háborút is. Az ukrán csatlakozás tönkreteszi a gazdaságunkat" – tette hozzá. A kormányfő szerint az Európai Bizottság tévúton jár, hazánkat pedig nem tudják megkerülni. Példaként említette a migrációt, amiben már mindenki a magyarok mellett áll. ,,A háború árnyékában élünk" – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor kifejtette: Magyarországon vannak emberek, akik úgy gondolják, helyes gúnyolódni magyar embereken. Szerinte ezt sem a Tisza Párt, sem egy zenész nem teheti meg, ezeket vissza kell utasítani, és erre a tehetség sem jogosítja fel az embert - utalt Azahriah minapi kijelentésére, amelyben véglényeknek nevezett több millió magyar embert. Mint mondta, Brüsszel nem szokta véka alá rejteni, hogy tagálami választásoknál érdekei vannak. Brüsszel meg akarja mondani a magyar embereknek, hogy hogyan éljenek. A miniszterelnök szerint Brüsszelnek ehhez nincs joga. Reméli, hogy mindig olyan kormánya lesz Magyarországnak, amely kiáll Brüsszelben is a magyar emberek érdekei mellett.

Titkosszolgálatok működésben

A kormányfő elmondta: a Tisza párt csinált egy pártnépszavazást, amelyből kiderült, hogy 60 százalék támogatja Ukrajna uniós tagságát. A miniszterelnök szerint az ukránok ebben szeret játszanak, mert a következő évek egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy Ukrajna tag lesz-e. Éppen ezért az ukrán titkosszolgálatok részt vesznek ezekben az akciókban. Nagyon erős ukrán titkosszolgálat akciók zajlanak Magyarországon a miniszterelnök tájékoztatása szerint, de ők is ott vannak és figyelnek. A kormányfő elmondta, a unió leszögezte: 2030 előtt fel akarják venni Ukrajnát az EU-ba. Mint jelezte, le van bontva, hogy melyik évben mit akarnak elérni. Ez itt kopogtat az ajtónkon – tette hozzá.

Szankciós csomag és családtámogatások

A szankciós csomag kapcsán Orbán Viktor jelezte, hogy lehetőleg a németek ne győzzenek meg minket semmiről, a német és az ukránok is törődjenek a saját dolgukkal. Van egy Zelenszkij-terv, ami abból áll, hogy meg kell próbálni azt a két országot – Magyarországot és Szlovákiát – amelyik Oroszországból vásáról olajat és gázt, eltiltani ettől – jelezte.

A miniszterelnök elmondta, hogy Magyarországon a családok gázszámlája három és félszeresére, míg a villany esetében kétszeresére nőne, ha ez megvalósulna. Ukrajna érdekében fel akarják áldozni a magyar családok anyagi helyzetét – tette hozzá.

A családtámogatások kapcsán jelezte, hogy mindent újra kellene gondolnia, ha ez a terv megvalósulna, az életszínvonal pedig bizonytalanságba kerül vagy összeomlik. Ha felmegy az energia ára, akkor jönnek a leépítések, de ha nem is bocsátják el az embereket, kevesebb lenne a bérük. A következő évekre kigondolt közös tervekről a családsok lemondhatnak – tette hozzá. Ezért kell megakadályozni, hogy Brüsszel mondhassa meg, hogy mi történjen Magyarországon – rögzítette.

Csökkenteni az aszálykárokat

Az aszályról szólva azt mondta, most öntözünk 100-110 ezer hektárt, ezt fel kell vinni sürgősen 400 ezerre. Hozzátette: ezen a nyáron, hogy csökkentsük az aszály okozta károkat, mozgósítani kellett 5 milliárd forintot, ki kellett rendelni ezer embert, több száz munkagép dolgozik a terepen. Ereszeket, csatornákat kotornak, és zsilipeket javítanak. Ezt a nyarat most meg kell úszni, de szükség lesz egy hosszútávú öntözési tervre is a miniszterelnök tájékoztatása szerint. Mint fogalmazott, kétszer annyit termelünk általában, mint amennyit elfogyasztunk kalászosból, ebből idén sem lesz gond, mert májusban volt eső. A napraforgónak, kukoricának viszont szüksége van vízre, ezt most öntözni kell. Orbán Viktor azt mondta: ugyanaz a gondjuk Brüsszellel, mint a budai úrigyerekekkel a Tiszában. A vizet olcsóbban, ha lehet ingyen kell adni. Mindig meg fogják találni a jogi lehetőségét, hogy ingyen legyen a víz a gazdáknak.

Az ellenzéki pártok egyesültek a pride-al

A miniszterelnök a pride kapcsán elmondta, hogy a magyarok igényt tartanak az önálló gondolkodásra. Meglepődött, mivel azt hitte, hogy a pride-on, mint társadalmi jelenségen túl vannak, és nem egy komoly veszély.

Kiemelte, hogy külföldön a pride veszély, mivel érzékenyítés történik, és azt gondolta, hogy Magyarország ezzel szemben megvédte magát, mivel a 2022-es népszavazáson 3,5 millió ember azt mondta, hogy ebből nem kérnek. Ezen nem vagyunk túl és valódi veszély, mivel az ellenzéki pártok úgy döntöttek, hogy egyesülnek a pride-dal – rögzítette. Programmá tették azt, hogy a gyermekeket érzékenyíteni akarják. ,,Engem pride-ügyben semmi sem rendíthet meg" – húzta alá Orbán Viktor. Mint jelezte, sohasem a magyar emberek ellen harcolnak, hanem az idegenek ellen.

De a politika ne maradjon ki a pride-ról szóló vitából. Felidézte, hogy egy tanár szerint már az óvodában el kellene kezdeni az érzékenyítést. Van nekünk dolgunk, a pride sokkal nagyobb kihívás, mint gondoltam volna – mondta a miniszterelnök.

Otthontámogatás

Orbán Viktor a három százalékos lakáshitellel kapcsolatban elmondta: ,,a fiataloknak nehéz ma otthonhoz jutni, ezért az ő helyzetüket kell segíteni." A miniszterelnök hozzátette: mindent megcsinálnak, amit vállaltak az év elején, így a gyes, gyed adómentességét, családi adókedvezmény megduplázását is. A programok meg vannak hirdetve, idő kell arra, amíg ez megjelenik.

A három százalékos hitel szeptembertől lesz elérhető. Ezek már mind elindultak, a kormányfő szerint ezeket a terveket egymás után pipálhatjuk majd ki.

