Orbán Viktor: Az új román kormánnyal a kölcsönös tisztelet alapján, konstruktívan készülünk együttműködni

Ma tartja alakuló ülését a Fővárosi Közgyűlés. A megalakulás után rögtön az illetményekről szavaznak majd a képviselők. A Hír TV birtokába jutott előterjesztés szerint az öt főpolgármester-helyettes személyenként több mint 1,3 millió forintot kap majd, a főpolgármester bére pedig másfél millió forint lesz. Folytatja munkáját az Országgyűlés. A képviselők ma két olyan általános vitát is lefolytatnak, amelyek új törvényeket hoznának létre a szakképzés és az öntözéses gazdálkodás szabályozására. A mandátumhoz jutott ellenzéki polgármesterek számos döntése szembe megy az általuk korábban hirdetett elvekkel - írja a Magyar Nemzet. Átlagosan 30 százalékkal emelkedik több mint 32 ezer szakiskolában tanító pedagógus bére jövőre - jelentette ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára Magyarország élőben c. műsorunkban. Bódis József szerint az új szakképzési törvény elfogadása után az oktatók nem a köznevelési törvény, hanem a Munka törvénykönyvének hatálya alá tartoznak majd, de emiatt senkit sem fog rosszabbul járni. Nagykanizsán nyitotta meg nemzetközi szinten legnagyobb gyártóüzemét az ipari professzionális tisztítógépeket gyártó dán Nilfisk. Németország a legfontosabb gazdasági partnere Magyarországnak, és számos területen stratégiai szövetségese is - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután tárgyalt Budapesten Heiko Maas német külügyminiszterrel. Ukrajnából jön a legtöbb vendégmunkás Magyarországra, szeptember végén közel 44 ezren rendelkeztek munkavállalási engedéllyel - írja a Világgazdaság. A Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalat közreműködésével épül ki Magyarországon az 5G hálózat - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Sanghajban, a Hungcsiao Nemzetközi Gazdasági Fórumon. 1956 az igazság és a szabadság mindenekfelettiségéről szólt - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselő Brüsszelben. Húsz éven belül meghaladja az egyharmadot a bevándorlók és bevándorló származásúak aránya Németországban - mondta Herbert Brücker, a szövetségi munkaügyi hivatal munkaerőpiaci és foglalkoztatási kutatóintézetének migrációs szakértője. Egy migráns kitoloncolása Ausztriából 16 700 euróba (5,5 millió forint) kerül a Belügyminisztérium nyilvánosságra került adatai szerint. Elkezdődtek hétfő este Berlinben a német fővárost kettéosztó fal ledöntésének 30. évfordulójára szervezett ünnepségek. Az iraki hatóságok ismét blokkolták az internetelérést a fővárosban, Bagdadban és az ország nagy részén. Elfogták az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet néhai vezetője, Abu Bakr al-Bagdadi nővérét Szíria észak-nyugati részén. Sir Lindsay Hoyle, a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt eddigi képviselője lett a brit parlamenti alsóházának új elnöke. Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége által a kisvállalkozóknak nyújtott segítség Guatemalában az illegális bevándorlóknál köt ki – írja a The Washington Post. Az Egyesült Államok megkezdte a párizsi klímaegyezményből való kilépésének hivatalos folyamatát - jelentette be Mike Pompeo külügyminiszter. Az amerikai demokrata törvényhozók nyilvánosságra hozták a Trump elleni vizsgálat egyes tanúvallomásainak szövegét. Az Apple 2,5 milliárd dollárt adományoz a kaliforniai lakhatási válság enyhítésére, csatlakozva ezzel a Google, a Facebook és a Microsoft hasonló erőfeszítéseihez. Az Egyesült Államok szövetségi hatóságai Coloradóban őrizetbe vettek egy férfit, aki az állam egyik legrégebbi zsinagógáját tervezte felrobbantani a Denvertől délre fekvő Pueblo városkában. A mexikói kormány minden szükséges segítséget felajánlott Argentína gazdasági helyzetének megoldásához - közölte Alberto Fernández, Argentína múlt héten megválasztott új elnöke, miután tárgyalt mexikói vendéglátójával, Andrés Manuel López Obradorral. Egy család 5 tagját, köztük 2 csecsemőt mészároltak le fegyveresek Észak-Mexikóban. Helyi források szerint az áldozatok amerikai állampolgárok. A mexikói drogmaffia fentaniltartalmú hamisított gyógyszereket csempész az Egyesült Államokba - figyelmeztetett az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal. Kábítószer-csempészet miatt nyolc és fél éves börtönbüntetéssel sújtotta egy német bíróság Madiea Ghafoort, a hollandok olimpikon atlétáját. Holtan találtak egy 85 éves asszonyt szalonnai otthonában - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt indított eljárást. Több megyére és a fővárosra is másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható sok eső miatt. Ideiglenesen Osztermájer Gábor irányítja a labdarúgó NB I-ben szereplő Paksi FC csapatát, amelynek vezetőedzőjét, Tomiszlav Szivicset menesztették. A Puskás Aréna jövő pénteki nyitómérkőzésén Dibusz Dénes véd majd Uruguay ellen - mondta Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.