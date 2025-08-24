Keresés

Belföld

Orbán Viktor az Otthon start programról: hiába támadják a libsik, akkor is megcsináljuk

2025. augusztus 24., vasárnap 10:04 | Magyar Nemzet
Ukrajna Orbán Viktor Digitális Polgári Körök Otthon Start Program

Belpolitikai és a külpolitikai folyamatokról értekezett Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök tagjainak kiküldött újabb hírlevelében.

  Orbán Viktor az Otthon start programról: hiába támadják a libsik, akkor is megcsináljuk

Az alaszkai csúcs után elült a nagy diplomáciai zaj, de a felszín alatt dolgoznak a tárgyalódelegációk. Még mindig van esély, hogy Trump elnök megcsinálja – írta Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak küldött hírlevélben a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

A kormányfő az ukrajnai háború kapcsán történő orosz–amerikai egyeztetésekkel, és az Európai Unió álláspontjával kapcsolatban kiemelte, ez a hét az európai behódolás hete volt. Ahogy ott ültek az elnökkel szemben… Mint beosztottak a vezérigazgatónál, raporton. Ezzel az európai stratégiai autonómiáról szőtt álmoknak vége is. Amíg mi, Patrióták nem vesszük át a marsallbotot Brüsszelben, Európa csak a másodosztályban játszhat.

A Magyar Nemzet rámutatott, a miniszterelnök szerint probléma, hogy az ukrajnai háború blokkolja a magyar gazdaság növekedését, az ukránok pedig ellenségesen viselkednek hazánkkal szemben. 

Az ukránok megint szétlőtték a Barátság olajvezetéket. Brüsszel nem segít nekünk, sőt az ő pártjukat fogja. Az oroszok azt vállalták, hogy néhány napon belül lesz műszaki megoldás. Olaszországban közben elfogtak egy ukránt, aki a gyanú szerint részt vett az Északi Áramlat felrobbantásában. A bűnösöket mindig utolérik

– emelte ki Orbán Viktor. 

A miniszterelnök ezek után áttért a belpolitikára és méltatta az augusztus 20-i állami ünnepet, és az ünnepi tűzijáték köré szőtt történetben megemlített, második magyar királyról, az áruló I. (Orseolo) Péterről, és arról, hogy baloldali sajtó a történelmi figurát Magyar Péterrel állította párhuzamba,kijelentette,

akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon nem lehet segíteni…

A kormányfő ezt követően az Otthon start programról is írt, 

3 százalék. Hiába támadják a libsik, akkor is megcsináljuk. Minden fiatalnak lehessen saját otthona. Visszaszámlálás indul: még 8 nap!

 

 

 

Tragédia történt az M3-as autópályán

Tragédia történt az M3-as autópályán

 Kamion és személyautó ütközött az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Kerekharasztnál vasárnap reggel, a balesetben egy ember meghalt - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel.

Háború Ukrajnában

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

FRONT - Háború a szomszédban: összefüggések amelyeket mindenkinek tudnia kell

FRONT - Háború a szomszédban: összefüggések amelyeket mindenkinek tudnia kell

 A háború nemcsak a szomszédjainkat rengeti meg, hanem a mi életünket is keményen befolyásolja – az energiaáraktól a biztonságunkig. Robert C. Castel, a Magyar Nemzet szakértője feltárja a konfliktus mélyebb összefüggéseit, és választ ad arra, mit jelent ez Magyarország jövőjére nézve. Nézze meg, és értse meg, miért nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szomszédban zajló eseményeket!
