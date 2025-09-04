Orbán Viktor: Az ország fellázadt a Tisza-adó ellen – Zűrzavar és kormányképtelenség Magyar Péteréknél

Megosztás itt:

Eközben a kormány történelmi léptékű családbarát intézkedésekkel és otthonteremtési programmal erősíti a magyar családokat.

Otthon Start: A fiatalok jövőjének kulcsa

Orbán Viktor bejegyzésében kiemelte, hogy az Otthon Start program iránti érdeklődés minden várakozást felülmúl. „Most vagy soha!” – írta a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy a fiatalok felismerték: ez a program vissza nem térő lehetőséget kínál saját otthon megszerzésére. A bankok versengenek az ügyfelekért, az albérleti díjak csökkennek, és az ellenzéki kritikusok is elhallgattak. A kormányfő szerint ez a siker annak köszönhető, hogy a kormány betartja ígéreteit, sőt, még azok is profitálnak belőle, akik nem a Fideszre szavaznak. Ez a program nemcsak otthonteremtést jelent, hanem egy erős, családbarát jövőt épít, amely a magyar társadalom alapjait szilárdítja meg.

Háromgyerekes anyák adómentessége

Világelső intézkedésOrbán Viktor bejelentette, hogy októbertől a háromgyerekes édesanyák élethosszig mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól – egy olyan intézkedés, amely egyedülálló a világon. „Ez a jövő, ezt is meg tudjuk csinálni!” – fogalmazott a kormányfő, hangsúlyozva, hogy a kormány lépésről lépésre valósítja meg Magyarország legnagyobb családbarát adócsökkentését. Ez az intézkedés nemcsak pénzügyi könnyebbséget jelent a családoknak, hanem egyértelmű üzenet, a kormány a családalapítást és a gyermeknevelést helyezi a gazdaságpolitika középpontjába. A cél világos: a magyar családok támogatása és a népességfogyás megállítása.

Tisza-adó: Zűrzavar és kormányképtelenség

Ezzel szemben a Tisza Párt tervei kaotikusak és veszélyesek – állítja Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül, ami drasztikus megszorításokat hozna a középosztálynak és a családoknak. Az energiaárak emelése és az áfacsökkentési ígéretektől való visszakozás csak tovább mélyíti a zűrzavart. „Kiskakaséknál teljes a fejetlenség: összevissza beszéd és kormányképtelenség. Így még egy tyúkudvart sem lehet elvezetni, nemhogy egy országot!” – fogalmazott élesen a kormányfő, utalva Magyar Péter és pártja inkonzisztens kommunikációjára és terveire.

A Tisza Párt tervezett adóemelései ellen – amelyeket a kormány szerint egy kiszivárgott belső dokumentum is bizonyít – az egész ország fellázadt. Orbán szerint azonban ez még nem elég: a magyar családok érdekében meg kell akadályozni, hogy ezek az intézkedések valaha is megvalósuljanak. A Tisza Párt szerinte nemcsak adóemelésekkel fenyeget, hanem a családi adókedvezmények megszüntetésével is, ami különösen a középosztályt sújtaná. Ez a politika a kormányfő szerint a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorító intézkedéseit idézi, amit a magyarok egyszer már elutasítottak.

Kötcse: Provokáció vagy békés összejövetel?

A politikai csatározás a kötcsei rendezvények körül is élesedik. Orbán Viktor szerint a Tisza Párt szándékosan ugyanarra a helyszínre és időpontra szervezte saját eseményét, ahol a Fidesz hagyományos, békés polgári összejövetelét tartja. „Kiskakasék gőzerővel készülnek a kötcsei balhéjukra. Mindenki láthatja, a Tisza egy kormányképtelen balhépárt” – írta a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy a kormányoldal nem hagyja magát provokálni, és megtartja éves rendezvényét. Ez a mozzanat is jól mutatja a két politikai erő közötti feszültséget: míg a Fidesz a stabilitást és a kiszámíthatóságot képviseli, addig a Tisza Párt a kormány szerint csak a zűrzavart és a konfliktust gerjeszti.

Miért hatásos a kormány üzenete?

Orbán Viktor bejegyzése egyszerre logikus és érzelmekre ható: világosan szembeállítja a kormány családbarát, jövőépítő politikáját a Tisza Párt szerintük kaotikus és megszorító terveivel. A „Tisza-adó” kifejezés erős, könnyen megjegyezhető szlogen, amely a választókban azonnal negatív asszociációkat kelt. A háromgyerekes anyák adómentességének és az Otthon Start programnak a kiemelése konkrét, kézzelfogható eredményeket mutat be, amelyek a magyar családok mindennapjait javítják. Ezzel szemben a Tisza Párt állítólagos adóemelési tervei és belső ellentmondásai a kormányképtelenség képét erősítik.

Mi várható a jövőben?

A politikai harc a Tisza Párt és a Fidesz között a választások közeledtével csak tovább éleződik. Orbán Viktor üzenete egyértelmű: a kormány a családok és a középosztály érdekeit védi, míg a Tisza Párt tervei veszélyeztetik a gazdasági stabilitást és a magyarok jólétét. A kötcsei összejövetel és a Tisza Párt párhuzamos rendezvénye szimbolikus ütközőpont lehet, amely tovább mélyíti a két tábor közötti szakadékot.

A kérdés az, hogy a választók melyik utat választják: a kormány családbarát, adócsökkentő politikáját, amely konkrét eredményekkel kecsegtet, vagy a Tisza Párt ígéreteit, amelyek a kormány szerint zűrzavart és megszorításokat hoznának. Egy dolog biztos: a politikai csatamezőn a tét nem kisebb, mint Magyarország jövője.

Forrás: Orbán Viktor közösségi média bejegyzése, Harcosok Klubja