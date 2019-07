Orbán Viktor az észt miniszterelnök-helyettessel tárgyalt

A családvédelmi akcióterv minden elemére annyi pénzt szánnak, amennyi szükséges, a költségvetési keret felülről nyitott - mondta Novák Katalin államtitkár. Karácsony Gergely nem is beszél Budapest tényleges problémáiról, valószínűleg mélységében nem is ismeri azokat - fogalmaz a Magyar Nemzethez eljuttatott nyílt levelében Tarlós István. Én nyugalmat akarok, és megvédem a várost. Karácsony Gergely pedig Gyurcsány nyomán tüntetést,forradalmat, szakadatlan háborúskodást ígér - írja a Magyar Nemzethez eljuttatott nyílt levelében Tarlós István főpolgármester. A budapestiek ellenzik a főpolgármester-váltást, 51 százalékuk elégedett Tarlós István főpolgármester munkájával - derül ki a Nézőpont Intézet múlt héten készült reprezentatív közvélemény-kutatásából. A magyarországi ellenzék Gyurcsányék vezetésével máris megkezdte az áskálódást saját hazájuk és a magyar emberek akarata ellen az Európai Parlamentben - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP EP-képviselője. A Fidesz budapesti szóvivője arra szólította fel hétfőn Karácsony Gergely zuglói polgármestert, hogy próbáljon meg polgármesterként viselkedni, és mielőbb tájékoztassa a lakosságot a kerületi parkolás ügyében. Az ellenzéki térfélen káosz és széthúzás van, nem összefogás - erről beszélt Palóc André, a Századvég és Deák Dániel, a XXI. Század Intézet munkatársa az M1 műsorában. Nemzetállam és demokrácia nem létezik egymás nélkül - hangsúlyozta Békés Márton, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója a Bayer Show-ban. A nemzetek tisztelete, a keresztény kultúra megőrzése, a határok védelme és a migráció elleni fellépés is szóba került Orbán Viktor miniszterelnök és Mart Helme észt miniszterelnök-helyettes megbeszélésén Budapesten. Hat ellenzéki párt és több mint negyven civil szervezet csatlakozott a gyűlölet visszaszorítása, a józanabb, békésebb közélet érdekében kiadott 1 Magyarország Nyilatkozathoz - tudatta a Roma Sajtóközpont. Az LMP az Alkotmánybíróságoz fordul a Nemzetközi Beruházási Bankkal kötött megállapodás miatt, az ugyanis a párt frakcióvezető-helyettese szerint sérti az alaptörvényt, az emberek és az ország biztonságát, valamint Magyarország szuverenitását. Jelentősen emelkedni fog a frissen végzett altisztek száma 2020-ban - mondta a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájának parancsnoka. Idén augusztus 2-4. között rendezik meg a Magyarok Országos Gyűlését Ópusztaszeren, a rendezvény központi témája a nemzeti összetartozás, és azon belül a külhoni magyar gyermekek megsegítése. Az Agrárminisztérium kezdeményezésére az Országgyűlés elfogadta azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy szigorúbb büntetést kapjanak az élelmiszerhamisítók. A magyar nyelvi jogok vélelmezett bővítése ellen rendezett tüntetést Bukarestben a kormány épülete előtt két román civil szervezet. Nem tartja elképzelhetőnek Michael Roth német külügyi államtitkár, hogy a Földközi-tengeren megmentett emberek elosztására az összes európai uniós tagállam bevonásával szülessen megoldás. Független ENSZ-nyomozást követelt a Fülöp-szigeteki drogellenes háborúban meggyilkolt ezrek ügyében az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet. Új nemzetközi mentőakció életre hívását szorgalmazza Gerd Müller, a német szövetségi kormány fejlesztési minisztere a menekültek megsegítésére. Komoly károkat okozott a vihar Romániában: 12 megye 26 településén és a fővárosban okozott károkat az utóbbi 24 órában. Pártokon átívelő, nemzeti klímakonszenzus megalkotását szorgalmazza a német Kereszténydemokrata Unió vezetője, Annegret Kramp-Karrenbauer. Németországnak világbajnokká kell válnia az elektromos autók gyártása terén, és az első országnak kell lennie, amely megvalósítja útjain az önvezető autós közlekedés lehetőségét - jelentette ki Peter Altmaier német gazdasági miniszter. Partra szálltak a bevándorlók és menekültek Lampedusán a Mediterranea olasz civil szervezet hajójáról, amely Matteo Salvini belügyminiszter tiltásával dacolva kikötött a szigeten. Húsz, de akár harminc százalékkal is olcsóbban lehet szállást találni a horvát tengerparton az idei főszezonban, mint tavaly - írta a Vecernji List című horvát napilap. Ritka viking hajóssírokra bukkantak régészek Svédországban. Boris Johnson brit miniszterelnök-jelölt közölte, hogy nem blöff, amikor arról beszél, hogy kormányfőként akár a Brexit feltételeit rögzítő megállapodás nélkül is kiléptetné Nagy-Britanniát az Európai Unióból. Iránnak tartania kell magát az atomprogramja korlátozásáról 2015-ben kötött nemzetközi megállapodáshoz - hangsúlyozták a megállapodásban részes európai országok és Kína. Iráni atomprogram: Teherán megkezdte a megengedettnél magasabb dúsítású urán előállítását. Az izraeli miniszterelnök szerint nagyon veszélyes, hogy Irán megszegi az urándúsításra vonatkozó nemzetközi korlátozásokat. Benjámin Netanjahu ismét Teherán elleni szankciók kiszabására szólította fel Európát - jelentette a ynet. Az afgán biztonsági erők legalább 8 tagját megölték és több mint 50 polgári személyt megsebesítettek tálib iszlamista fegyveresek, amikor gépkocsiba rejtett pokolgépet robbantottak az afganisztáni Gazni tartományban. Több mint száz embert vettek őrizetbe Kazahsztánban kormányellenes tüntetéseken. A tiltakozók a befolyással bíró Nurszultan Nazarbajev volt elnök távozását követelték. Lecsúszott az autópályáról, és egy vizesárokba borult egy autóbusz Indiában, a balesetben legkevesebb huszonkilencen meghaltak. Ismét tömegtüntetés volt Hongkongban a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet ellen, a demonstráció ezúttal békésen zajlott - írja a South China Morning Post hongkongi lap. Semmelweis Ignác szobrát koszorúzták meg magyar orvosprofesszorok Chicagóban. Hosszan tartó betegség után meghalt az Irigy Hónaljmirigy egykori gitárosa, Ambrus Zoltán. Ketten meghaltak egy autó balesetben a Fejér megyei Balinkán. A hétvégére lezárták a Szabadság hidat az autóforgalom elől. Sastin Marianna ezüstérmet nyert a nők 62 kilogrammos kategóriájában a birkózó Spanyol Nagydíjon. A magyar válogatott hat aranyérmet nyert a hazai rendezésű gyorstollas-világbajnokságon. Lutter Eszter és Szombathelyi Szandra párosa nyerte a nők versenyét a strandröplabda országos bajnokságon. A húszéves Matthew Wolff, az idei amerikai egyetemi bajnok nyerte meg a profi golfozók legrangosabb sorozatának (US PGA) Minnesota állambeli Blaine-ben rendezett versenyét. Hosszában ússza át egy gyerekekből álló váltó a Balatont. Magyar részről a nők ezüst-, a férfiak pedig bronzérmet szereztek a lengyelországi strandkézilabda Európa-bajnokságon. Bútor Róbert és Tagai Róbert kettőse nyerte a Veszprém-ralit.