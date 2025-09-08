Orbán Viktor: Az ellenzék vezetőjének fogják a kezét Brüsszelben a mentelmi joggal + videó

Az ellenzék vezetőjének fogják a kezét Brüsszelben a mentelmi joggal - erről beszélt kötcsei beszédében a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte: Magyar Péternek ki kellene állnia a magyar jogrendszer elé bennfentes kereskedés és lopás miatt, ha kiadnák a mentelmi jogát, ám ettől jelenleg megóvja az európai mentelmi jog.
