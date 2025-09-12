Orbán Viktor: Az elhibázott brüsszeli politika megjelenne a Tisza Párttal + videó

Megosztás itt:

Távolságot kell tartani az orosz-ukrán konfliktustól, ugyanis nem a mi harcunk - jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Orbán Viktor elmondta: nem szabad részt vennünk a háborúban, de Brüsszel Magyarországot is bele akarja keverni.

Orbán Viktor: "Három év óta, sőt három és fél éve viseljük egy háború mindenfajta kedvezőtlen következményeit, miközben nekünk ehhez a háborúhoz nincs semmi közünk. A kitöréséért semmiféle felelősségünk nincsen, és ebben a háborúban sosem vettünk részt. De ezek a hölgyek, urak ott nyugaton, mint Von der Leyen is, fülünknél fogva vagy grabancunknál fogva bele akarnak rángatni bennünket ebbe a háborúba. Ellen kell állni."

A kormányfő leszögezte: Magyarország nem fog csatlakozni a háborúhoz az Európai Unió pedig Ursula von der Leyen vezetésével a szakadék felé tart.