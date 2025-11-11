Keresés

Belföld

Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentés + videó

2025. november 11., kedd 19:20 | Hír TV

A miniszterelnök az ATV-nek adott interjúban beszélt arról, hogy úgy készült a washingtoni tárgyalásra, hogy minden fontos magyar-amerikai ügyet az asztalra kellett tenni és megegyezéssel kellett zárni.

  Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentés + videó

