Orbán Viktor: ami a magyar benzinkutakon történik, az már felháborító

A kormányfő emlékeztetett arra: az elmúlt napokban kedvezőtlen fejlemények történtek az európai energiaellátás világában: az ukránok lezárták az a vezetéket, amelyen keresztül gáz érkezett Magyarországra. A leköszönő amerikai elnöki rendszer pedig olyan szankciókat vezetett be, amelyek felemelik az energia árát Európában is.

Ebből kellene Magyarországnak kimaradni, hiszen ami most a magyar benzinkutakon történik, az már felháborító, sőt, talán vérlázító is – mondta a miniszterelnök. Most az a feladatunk, hogy megvédjük az egyetlen megmaradt vezetéket, amely Oroszország területéről hozza a gázt, ez a vezeték pedig Szerbián keresztül érkezik Magyarországra – emlékeztetett a miniszterelnök. Közös érdekünk, hogy együtt védjük meg a családjainkat, háztartásainkat és vállalatainkat az egyre magasabb energiaáraktól. Újabb energiaválság felé robog Európa – mondta Orbán Viktor.

Amint arról beszámoltunk, a magyar kormányfő szombaton Belgrádban tárgyalt Aleksandar Vucic szerb államfővel. A munkalátogatás legfontosabb témája a két ország, illetve a térségünk energiaellátásának biztonsága, amelyet az elmúlt időszakban több súlyos kihívás is ért, így az amerikai olajszankciók, illetve az ukrán lépések az orosz gáztranzit megakadályozására – mondta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Szakértők már a napokban emlékeztettek arra, hogy az idei év is a földgáz utáni versenyfutásról szólhat az Ukrajnán keresztüli vezetékes orosz szállítások és az európai készletek vártnál gyorsabb apadása miatt. Az árak emelkedése nemcsak Európa versenyképességét foghatja vissza, de a szegényebb fejlődő országokat Ázsiától Dél-Amerikáig ki is árazhatja a piacokról. Noha Európa elegendő készlettel rendelkezik a mostani tél átvészeléséhez, a következő tél előtt veszélybe kerülhet az Európai Unió célja, hogy a gáztárolók november 1-jére elérjék a 90 százalékos töltöttségi szintet, így még egy utolsó nagy versenyfutás jöhet idén a készletekért. Elemzők szerint

az Ukrajnán keresztüli gáztranzit kiesése legalább 10 millió tonna (13,6 milliárd köbméter, az éves magyar fogyasztás másfélszerese) pótlólagos LNG-felvásárlást tesz szükségessé. Bár az Észak-Amerikában induló exportterminálok segíthetnek a hiány mérséklésében, kérdéses, hogy az új létesítmények milyen gyorsan tudják felpörgetni a működésüket. A limitált kínálat miatt a következő tél előtt Európa Ázsia felől téríthet el szállítmányokat, de ennek meg is lesz az ára. Az LNG-szállítmányok drágasága azokat megfizethetetlenné teheti olyan országok számára, mint India, Banglades vagy Egyiptom – írta a héten megjelent elemzésében a Bloomberg hírügynökség.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Canva