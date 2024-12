Orbán Viktor: Az új amerikai adminisztráció a mi szívünknek kedves változásokat fog kikényszeríteni Európában + videó

Megosztás itt:

Válság válság hátán világszerte, de úgy tűnik, hogy Donald Trump hivatalba lépése után nem kell sokat várnunk a változásokra – írta közösségi oldalán közzétett videója mellé a Fidesz.

A videóban Orbán Viktor pénteki, Kossuth rádióban elhangzott interjújából hallhatunk részletet, amelyben rámutatott: Németországban megbukott a kormány, Franciaországban szétesett a kormány és Szíriában, amely a legnagyobb migránskibocsátó ország volt az elmúlt évtizedben, pedig egy zavaros helyzet állt elő. Ott is szétesett a kormány. Tehát most egy nehéz időszakban vagyunk, egy viharos szakaszán a folyónak vagy a tengernek, ezen át kell evickélnünk, de aztán már nyugodtabb vizek várnak bennünket, mert amint az amerikai elnök hivatalba lép, ez a fordulat, amiről én beszélek, ami az egész nyugati világban meg fog történni, ez ki fog bontakozni a szemünk előtt – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök úgy folytatta: És nem kell erre várni, csak egy-két napot huszadika után. Mert úgy látom, Amerikában egy repülőrajtot vesz majd az új adminisztráció. A számunkra is legfontosabb kérdésekben olyan változások állnak ott be, amelyek el fogják érni az európai kontinenst, és itt is a mi szívünknek kedves változásokat fognak kikényszeríteni – hangzott el az adásban.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Zoltan Fischer/Magyar Nemzet