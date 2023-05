Orbán Viktor: Amerika háborúpárti kampányt folytat Magyarországon

Megosztás itt:

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel élőben jelentkezett a Kossuth Rádió reggeli műsorában.

07:59

Eltörölnék a nemzeteket Nyugaton

A miniszterelnök elmondta, ma vagy holnap hozzák nyilvánosságra azt a kezdeményezét, miszerint a jövőben az uniós tagállamoknak ne legyen önálló külpolitikája. Eddig teljes egyhangúság kellett. Az egész nyugati világban megpróbálják a nemzetek önállóságát korlátozni, és minél több ügyet elvenni tőlük - ismertette a kormányfő. Mi a nemzetek Európájában hiszünk, ez a nyugati versenyelőny alapja - tette hozzá.Most pedig a globális erők ezeket a nemzeteket akarják felszámolni, mert az az érdekük, hogy a nemzetek gyengék legyenek.

Azok találkoztak Pesten, akik ebben egyetértenek – zárta a kormányfő.

07:56

Így sokat tudnak spórolni az emberek

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a kis-és középvállalkozások körében is jelentősen csökkentek a rezsiköltségek. Mindezek mellett a vármegyei bérletek révén is sokat tudnak spórolni az emberek - tette hozzá. A vármegyebérlet azt jelenti, hogy a vidékiek ugyanakkora támogatást kapnak, mint a budapestiek. Miközben háborús költségvetést kell futtatni, mégis próbáljuk a családvédelmi intézkedéseket fenntartani - tette hozzá. Az oroszoktól érkező energiára ott van egy csúszóhatás, mivel a tőzsdei árakhoz van kötve, és az árak változása két hónappal később érződik csak - ismertette a kormányfő.Tartani kell attól, hogy a fűtési szezon közeledtével nőni fog az energiaár, és egyáltalán nem biztos, hogy Európában lesz elég gáz.

07:53

A kormány még mindig képes a rezsicsökkentett árak fenntartására

Orbán Viktor szerint Brüsszelben nem fogják figyelembe venni a magyarok érdekét, hanem ezért ki kell állni. Az egész háború gazdasági következményei egyfajta önálló tudományággá váltak - tette hozzá.Óvatosan kell az ukrán uniós tagsággal bánni, mert az nem segítség, ha közben tönkretesszük magunkat – mondta. A háború előtt Magyarország 7 milliárd eurót fizetett az energiáért, míg tavaly 17 milliárd eurót fizettünk. A baloldal azt követelte, hogy emeljük fel az árakat, tehát a magyar családok havi szinten 181 ezer forinttal fizettek volna többet - mondta a kormányfő.A kormány még mindig képes a rezsicsökkentett árak fenntartására, így az átlagfogyasztásig rezsivédett sávban vannak a magyar családok.

07:49

Ha a közép-európaiak összefognak, akkor el tudjuk érni a céljainkat

Tanulságos eset az ukrán gabonaimport ügye - mondta a kormányfő. Tudhattuk volna, hogy ez lesz a vége, de mivel mi segíteni akartunk, ezért engedtünk. Bár rengeteg ügyben átvert minket a bizottság, mégis elhittük, hogy Afrikába kerül az éhezőkhöz a gabona.Ezzel szemben a spekulánsokhoz került a gabona, ha a lengyelek nem indítják el a bizottság elleni felkelést, akkor most is még a gazdák tönkretétele menne.A lengyelek Közép-Európa élére álltak, és kiharcolták, hogy ezt szüntessék meg - mondta Orbán. A bizottságnak meg kellett állapodnia, és ha a közép-európaiak összefognak, akkor el tudjuk érni a céljainkat - tette hozzá.

07:46

Mi vagyunk leginkább érdekeltek a békében

Orbán Viktor elmondta, hogy a békében leginkább mi vagyunk érdekeltek, mert Ukrajna a szomszédunk. Magyarország vonzerejét is lecsökkenti, hogy háború van a szomszédban, mert az önérdekünk, hogy legyen egy sikeres Ukrajna.Másodsorban Ukrajna egy része ősi magyar föld, ahol őshonos közösség a magyarság egy része.

Mi magyarok legalább kétszeresen is motiváltak vagyunk abban, hogy béke legyen Ukrajnában - tette hozzá.

07:44

Orbán Viktor: Ezután letisztulhat a helyzet

A kormányfő szerint az európai emberek nem állnak a háborús proganada mögött, de ez nem látszik az amerikai befolyás miatt. A fősodratú média összehangoltan háborúpárti, de a pápa tudja, hogy nem ez az európai emberek hangja. Egyedül Magyarország áll ki nyíltan a békepárti álláspont mellett - tette hozzá. Orbán Viktor szólt arról is, hogy az ukrán ellentámadás után letisztul a helyzet.

07:42

A Vatikán elszánta magát arra, hogy megpróbál gátat vetni a vérontásnak

Orbán Viktor a pápai látogatásról azt mondta, nem emlékszik olyan jókedvű három napra, ami a pápalátogatás alatt volt.Az összes magyar politikai vita zárójelbe került.

A Vatikán elszánta magát arra, hogy megpróbál gátat vetni a vérontásnak, és ebben számítanak ránk - mondta a kormányfő. Sokan akarnak békét Európában, de az amerikai befolyás nem hagy teret a béke hangjának - tette hozzá.

07:39

Ez mai napig tartó sérelem

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy valakik csak azért, mert háború van, máris óriási profithoz jutottak, rengeteg üzleti érdek kapcsolódik ide. Soros György is mindig arról álmodozott, hogy hozzájut Ororszország természeti erőforrásaihoz, és ez már az 1990-es években is így volt - tette hozzá. Felidézte, hogy Putyin lökte ki a nyugati pozíciókat Oroszországból, és ez máig ható sérelem.

07:37

Orbán Viktor: Amerika háborúpárti kampányt folytat Magyarországon

Orbán Viktor elmondta, hogy lassan már megtelnek a temetők, számon tartjuk a magyar áldozatokat. Ennek nem lesznek győztesei. Orbán Viktor szólt arról is, hogy Amerika háborúpárti kampányt folytat Magyarországon, de ennek ellenére nem fogunk belesodródni a konfliktusba. Nehéz hetek elé nézünk - tette hozzá.

07:35

Csak vesztesek vannak

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején azt mondta, hogy már a háború kirobbanásakor is az volt a magyar álláspont, hogy ennek a háborúnak csak vesztesei lesznek. Oroszország beleütközik egy falba, miszerint a NATO fegyverrel és pénzzel látja el Ukrajnát. Nagyon nehéz a nyugati fegyverrendszereket legyőzni. Másrészt Ororszország 140 milliós ország és a világ legnagyobb atomfegyver-arzenálja náluk van, nehéz elképzelni, hogy az oroszok ölbe tett kézzel nézik, hogy legyőzik őket - mondta a kormányfő. Ez egy olyan háború lesz, amelynek csak vesztesei lesznek - tette hozzá.