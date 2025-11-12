Keresés

Belföld

Orbán Viktor: Alkotmányos jogsértés a Tisza adatszivárgása + videó

2025. november 12., szerda 12:00 | HírTV

A Magyar Nemzet egy újabb adatszivárgás lehetőségére hívta fel a figyelmet - legalábbis ettől tart a Tisza Párt.

  • Orbán Viktor: Alkotmányos jogsértés a Tisza adatszivárgása + videó

Orbán Viktor miniszterelnök: ,,Az adatgazdának meg kell védenie az adatokat, nem hivatkozhat az adatgazda arra, hogy hát igaz, hogy én egy ügyetlen, ügyifogyi felelőtlen alak vagyok, aki nem tudta megvédeni az adataidat, de nézd ezek a disznók meg le is hozzák, ház micsoda érvelés ez? A kormányzat tudja, hogy ez ukrán forrás, mert ez elhangzott? A kiindulópont mégis csak az, hogy van egy adatgazda, aki teljes felelősséggel tartozik erkölcsileg önnek, innen indulunk, a jogszabályok is mondanak valamit, de önnek igaza van, nem lényegtelen, de másodlagos. Azt én sem értem, arra a kérdésre én sem kapok választ egyelőre, figyelek, hogy miért kellett olyan programot csinálni, amit részben ukránok készítettek."

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hivatalból nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen információs rendszer vagy adat megsértése bűntett gyanúja miatt. A folyamatban lévő eljárásokra tekintettel a rendőrség a fenti ügyekről további információkat jelenleg nem közöl.

