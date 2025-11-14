Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 14. Péntek Aliz napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Orbán Viktor: Aki nem ránk szavaz, velünk az is jól jár + videó

2025. november 14., péntek 07:54 | HírTV
interjú Orbán Viktor Kossuth rádió

Amíg Donald Trumpnak hívják az Amerikai Egyesült Államok elnökét és nemzeti kormány van Magyarországon, addig a rezsicsökkentés él – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth rádióban.

  • Orbán Viktor: Aki nem ránk szavaz, velünk az is jól jár + videó

Orbán Viktor hangsúlyozta: ha bármelyik körülmény megváltozik a megállapodást kötő személyeket illetően, akkor a rezsicsökkentésnek annyi. A kormányfő hozzátette, hogy személyfüggő megállapodás született, a bürokraták majd írásba foglalják, de ennek nincs jelentősége.

Szerinte ha nem sikerült volna megegyezni, a magyar háztartások háromszoros rezsiszámlát kaptak volna karácsonyra, a benzin ára pedig megkarcolná az ezer forintot.

Aki nem ránk szavaz, velünk az is jól jár

– jegyezte meg Orbán Viktor.

 

További híreink

Így néz ki most a Fátyol-vízesés – sokkoló felvételek a Szalajka-völgyből – videó

Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben

Így tündökölt a Romanov-dinasztia 1903-ban a történelem legpompásabb bálján – Galéria

Szoboszlai évi hat és félmilliárdot kereshetne, többet mint Yamal vagy Haaland

Végre megmutatta szerelmét az Exatlon sztárja, BMX versenyző csavarta el a fejét

Túl jól sikerült a női robot, a bemutatón fel kellett vágni

A nagy Zelenszkij-blöff: riogat, hergel, kuncsorog, majd „tárgyalna” – a kétségbeesés anatómiája

Willi Orbán volt a válogatott legjobbja az örmények ellen – NS-osztályzatok

A Hír TV információi szerint ma fotózzák a legnagyobb titokban a Tisza Párt jelöltjeit + videó

További híreink

Ezúttal Vasvár adott otthont a Pesti srácok, a Magyar Nemzet és a Hír TV országjárásának + videó

Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben

Megvan a 3 pont, de megőszültünk – „Nagy nehezen” 1–0 Örményország ellen

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Újabb botrány fenyeget Brüsszelben
2
Megvan a 3 pont, de megőszültünk – „Nagy nehezen” 1–0 Örményország ellen
3
A tükörbe nézés elmaradt? A Telex nem érti, miért nem nyilatkozik nekik a kormányfő
4
A nagy Zelenszkij-blöff: riogat, hergel, kuncsorog, majd „tárgyalna” – a kétségbeesés anatómiája
5
Egy török nyaraló jóval olcsóbb, mint egy balatoni
6
A Hír TV információi szerint ma fotózzák a legnagyobb titokban a Tisza Párt jelöltjeit + videó
7
A fantom-jelöltek klubja – Miért kell titokban fotózni a Tisza Párt embereit? + videó
8
Peking egyetlen húzással térdre kényszerítheti Európát + videó
9
Ezúttal Vasvár adott otthont a Pesti srácok, a Magyar Nemzet és a Hír TV országjárásának + videó
10
A két valóság csatája: A washingtoni siker és a brüsszeli projektpárt szánalmas kármentése

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!