Orbán Viktor: Aki nem ránk szavaz, velünk az is jól jár + videó

Orbán Viktor hangsúlyozta: ha bármelyik körülmény megváltozik a megállapodást kötő személyeket illetően, akkor a rezsicsökkentésnek annyi. A kormányfő hozzátette, hogy személyfüggő megállapodás született, a bürokraták majd írásba foglalják, de ennek nincs jelentősége.

Szerinte ha nem sikerült volna megegyezni, a magyar háztartások háromszoros rezsiszámlát kaptak volna karácsonyra, a benzin ára pedig megkarcolná az ezer forintot.

Aki nem ránk szavaz, velünk az is jól jár

– jegyezte meg Orbán Viktor.