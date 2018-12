Orbán Viktor: Aki mást állít, az hazudik

A kormányfő szerint ez főleg a kis- és közepes vállalkozásoknál jelent problémát. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a munkások szempontjából egy jó törvényről van szó, a munkaadóknak pedig többet kell fizetniük, ha jó munkásokat akarnak. A túlóratörvény miatti tüntetésekkel kapcsolatban Orbán Viktor hozzátette, hogy a legaktívabb tüntetőket Soros György fizeti, a vandalizmust és az erőszakot pedig el kell választani a politikai véleménynyilvánítástól.

„Napi gyakorlat a munkaügyi központok visszajelzése alapján, hogy mindenfajta kiskaput keresnek, stikliket alkalmaznak, mert nem engedi meg a Munka törvénykönyve, hogy aki többet akar dolgozni, és így többet akar keresni, az többet is dolgozhasson. Semmi mást nem akartunk és most sem akarunk, minthogy ezeket a buta szabályokat elmozdítsuk, félre tegyük, és azok, akik dolgozni akarnak, had dolgozzanak és keressenek többet. Ehhez persze az kell, hogy ne lehessen őket túlmunkára kényszeríteni, ez a törvény tiltja, nem lehet, aki mást állít, hazudik. Az szükséges, hogy megkapják a munkájukért a bérüket, ezért ugyanúgy, mint eddig, hónap végén ki fogják nekik fizetni a rendes bérüket és a túlóra bérüket. Aki mást állít, az hazudik, az politizál, ahelyett hogy a tényekről beszélne, így áll a helyzet. Szerintem ez egy jó törvény” – fogalmazott a miniszterelnök.

Megfordítani a széljárást

A kormányfő a jövő évi EP-választással kapcsolatban megjegyezte: olyan európai parlamenti képviselőkre van szüksége az országnak, akik Magyarországot képviselik Brüsszelben, és nem Brüsszelt Magyarországon. Az ellenzék felfogása szerint Magyarországon azt kellene csinálni, amit Brüsszel mond, ezért aki ellenzéki képviselőt küld majd az EP-be, olyan embereket küld oda, akik nem Magyarországot képviselik ott, tette hozzá.

A kormányfő hangot adott reményének, hogy több ország polgárai is nagyobb számban küldenek majd nemzetileg elkötelezett képviselőket a brüsszeli törvényhozásba, akik „meg tudják fordítani a jelenlegi széljárást”. A migráció kérdését nevezte a legfontosabbnak, de szólt arról is, hogy a Brüsszel által követett gazdaságpolitika sem előnyös Magyarországnak.

A hullámverést is jól tudjuk venni

A magyar gazdaság minden emberi számítás szerint 2019-ben is jól teljesít majd, és a kormány elszánt arra, hogy ha döntést kell hozni a világgazdasági folyamatok kedvezőtlen fordulatai miatt, azt gyorsan meghozza. „Képesek vagyunk arra, hogy a hullámverést is jól vegyük” – fogalmazott. A magyarok az elmúlt években kézzelfogható bizonyítékát kapták annak, hogy képesek munkából eltartani a családjukat, képesek vagyunk saját erőből is jó életet teremteni magunknak. Ezen az úton megyünk tovább, jelentette ki.

Orbán Viktor szólt arról is: a munkásoknak és a munkaadóknak kell megegyezniük arról, mekkora legyen a minimálbér összege, a kormánynak nem ügydöntőként, hanem közvetítőként kell fellépnie. Hiába van a kormánynak ehhez joga, a kabinet nem akarja az érintett felek helyett eldönteni a kérdést - mondta. A kormányfő ezért arra kérte a pénzügyminisztert: törekedjen arra, hogy eredményt hozzanak a két oldal tárgyalásai.