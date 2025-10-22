Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 22. Szerda Előd napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Orbán Viktor: Aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett + videó

2025. október 22., szerda 17:20 | Hír TV

Orbán Viktor a békemenetre invitált mindenkit. Úgy fogalmazott: találkozzunk holnap, és mutassuk meg: mi vagyunk többen. A kormányfő azt is elárulta, hogy a beszédét délután fogja megírni, addig még kormányzás van.

  • Orbán Viktor: Aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett + videó

További híreink

A hétvégén jön az óraátállítás, erre figyeljen

Nem fogjuk hagyni! – Lázár János nekiment a Strabagnak

Bezár a Lidl és az Aldi, de van kivétel: itt tudsz vásárolni október 23-án

Marco Rossi kimondta a zord igazságot: nincs értelme a rájátszásról beszélni

Gyászol az ország: elhunyt a Nemzet művésze

Meglepő helyre utazott Zelenszkij

A Békemenet a válasz: ezért kell kiállnunk a béke mellett

Szerdai sportműsor: pályán a Liverpool és a Real Madrid is a BL-ben

Az orosz külügyminiszter cáfolta a békecsúcs elhalasztásáról szóló híreket + videó

További híreink

Az orosz külügyminiszter cáfolta a békecsúcs elhalasztásáról szóló híreket + videó

Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó

Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Bayer Zsolt: A botrányai ellenére most polgárháborúval riogat a volt vezérkari főnök + videó
2
Orbán Viktor is reagált a budapesti békecsúcs megtartása kérdéséről
3
Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó
4
Békedíjat vett át Donald Trump + videó
5
Pilisborosjenő liberális polgármestere nem engedi, hogy Menczer Tamás beszédet mondjon náluk
6
Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó
7
A háborús lobbi pánikja: a BBC lefújta a békecsúcsot?
8
Menczer Tamás: Miért támadja Weber, Ursula és Zelenszkij a békét? Ezért! + videó
9
Az orosz külügyminiszter cáfolta a békecsúcs elhalasztásáról szóló híreket + videó
10
A Louvre-ban történt rablás előtt már borzolta a kedélyeket egy elképesztő kincslopás Párizsban

Legfrissebb híreink

Paláver - Sorsdöntő Békemenet lesz október 23-án + videó

Paláver - Sorsdöntő Békemenet lesz október 23-án + videó

 Sorsdöntő jelentőségű lesz az idei, október 23-i Békemenet. A tét most nagyobb, mint valaha: megmutatni a világnak és a brüsszeli háborús lobbinak, hogy Magyarország a béke szigete, és a magyarok nem kérnek a háborús őrületből. Orbán Viktor is a Kossuth térre vár mindenkit.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!