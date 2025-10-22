Orbán Viktor: Aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett + videó

Paláver - Sorsdöntő Békemenet lesz október 23-án + videó

Sorsdöntő jelentőségű lesz az idei, október 23-i Békemenet. A tét most nagyobb, mint valaha: megmutatni a világnak és a brüsszeli háborús lobbinak, hogy Magyarország a béke szigete, és a magyarok nem kérnek a háborús őrületből. Orbán Viktor is a Kossuth térre vár mindenkit.