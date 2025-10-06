Orbán Viktor: Agitáló félbolondok és erőszakos Lenin-fiúk fenyegetik a magyar egyházat + videó

Megosztás itt:

Nem adnak egy négyzetcentiméternyi teret sem a keresztény közösségek zaklatásának és üldözésének Magyarországon-hangsúlyozta a miniszterelnök a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelésén. Orbán Viktor emlékeztetett: A nemzet elnyomása kéz a kézben jár az egyház nyomorgatásával.

Orbán Viktor, miniszterelnök: "Egyházaink ellen agitáló félbolondok, a mai erőszakos lenin fiúk, papokkal üvöltöző felheccelt bolsevik szabadcsapatok ismét feltünedeznek a magyar politikában. Időben ki kell állnunk ellenük és magunk mellett. Nem adunk egy négyzetcentméternyit se a keresztény közösségek zaklatásának és üldözésének Magyarországon. Helyette folytatjuk a templom és nemzetépítő munkánkat."